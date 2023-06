Landsholdsfeberen raser

Der var masser af fans til stede for at se landsholdsstjernerne træne mandag

Det kan godt være, at Kasper Hjulmand og co. senest tabte til Kasakhstan.

Men landsholdsfeberen? Den er der stadig. Og det er for fulde drøn!

For da det danske landshold mandag tog hul på den første træning under denne samling, var det til et hav af mennesker i rødt og hvidt, der var mødt op.

Til DBU oplyser Ekstra Bladet, at mellem 1800 og 2000 mennesker var mødt op på træningsanlægget i Helsingør, hvor de under en skyfri himmel kunne se deres helte i aktion.

Børn og voksne i alle aldre var mødt op for at få et glimt af Schmeichel, Hjulmand og alle de andre, og mens træningen stod på,S sørgede DBU's fanklub også for, at der var lidt godt til ganen.

Artiklen fortsætter under billederne ...

MANGE fans var mødt op for at se landsholdet. Foto: Emil Agerskov

Foto: Emil Agerskov

Foto: Emil Agerskov

Foto: Emil Agerskov

Foto: Emil Agerskov

DBU uddelte hele 1800 pølser og 2500 øl og vand i forbindelse med arrangementet.

Efter træningen var flere af spillerne også forbi for at skrive autografer og give selfies.

Danmark skal jagte flere point i EM-kvalifikationen, når Nordirland kommer på besøg i et udsolgt Parken på fredag.

Herefter venter Slovenien ude på mandag.