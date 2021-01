Landsholdskaos: Hvor skal vi træne?

En ny hybridbane bliver for dyr, derfor skal DBU nu finde ny løsning for landsholdets fremtidige træningsbane

Kasper Hjulmand og det danske fodboldlandshold bliver hjemløse, når 2021 er slut.

Forberedelserne til sommerens EM-slutunde bliver på det gamle Helsingør Stadion, hvor landsholdet også kan forberede sig til efterårets afgørende VM-kval-kampe.

Men når vi går ind i VM året 2022, har fodboldlandsholdet ingen fast træningsbane, som det ser ud lige nu.

Årsagen er, at den planlagte hybridbane, der skulle opføres ved det nye Helsingør Stadion, bliver for dyr.

Kasper Hjulmand og landsholdet er hjemløse uden fast træningsbane, når 2021 er slut. Den hybridbane, der skulle opføres i Helsingør, bliver meget dyrere end de ni mio. kr., som var afsat. Nu skal DBU finde en anden løsning. Foto: Lars Poulsen.

I første omgang var der afsat ni mio. kr., hvor Helsingør Kommune var den største bidragsyder. DBU ville bidrage med én million kroner.

Men det tilbud, der er dukket op, er væsentligt dyrere. Tilbuddet er således også højere end de 12 mio. kr., hybridbanen kostede i Herning.

- Vi må dykke ned og se, hvad der er årsagen til, at tilbuddet er væsentligt højere end det budgetterede.

- Men jeg kan allerede nu sige, at DBU ikke kommer til at finansiere de ekstra millioner. Vi er meget glade for at være i Helsingør, men vi bliver ikke i kommunen for enhver pris. Nu må vi se, hvilken løsning vi kan finde frem til, udtaler Kenneth Reeh, vicedirektør i DBU.

Store fodboldlande med fantastiske faciliteter Foto: thefa.com England Lidt nord for Birmingham holder det engelske landshold til på St. George's Park. Fodboldforbundet købte i starten af årtusindet et omkring 140 hektar stort område, og i 2012 stod det store træningskompleks klar. Det er 'hjemmebane' for samtlige engelske landshold på både herre- og kvindesiden. Anlægget har 12 velplejede baner. Der er kunstgræsbaner og en indendørsbane, og anlægget har også en bane, der er en eksakt kopi af Wembley. Derudover er der en lang andre faciliteter (blandt andet en svømmehal med mulighed for hydroterapi), og St. George's Park kan huse 300 overnattende gæster. Hele projektet endte med at koste over en milliard kr. Foto: www.cnf-clairefontaine.com Frankrig Frankrig har siden 1988 haft et nationalt fodboldcenter i Clairfontaine 50 kilometer sydvest for Paris. Det er et af 13 eliteakademier i landet, og spillere som Anelka, Mbappé og Henry fik noget af deres fodboldopdragelse der. Det gamle slot er også hjemsted for de franske landshold. På de 56 hektar er der ni baner, og det er muligt både at spille på kunstgræs og indendørs. Clairfontaine har også et lille stadion og øvrige trænings- og behandlingsfaciliter. Det har sågar bibliotek og biograf, og i alt 300 senge. Flere lande, deriblandt England og Belgien, lod sig kraftige inspirere af Clairfontaine, da de skulle lave deres nationale fodboldcentre. Tyskland I slutningen af 2021 kan Tyskland indvie deres nye nationale træningscenter og akademi i Frankfurt. Byggeriet har været i gang siden 2019, og fodboldforbundet får over 50.000 kvadratmeter at boltre sig på. Anlægget ligger på en gammel væddeløbsbane og vil blandt meget andet have tre velplejede græsbaner. Projektet, der blev sat i søen tilbage i 2013, ender med at koste i omegnen af 1,1 mia. kr. Tyskland skelede til Frankrig, England og Spanien, da de vedtog planerne om et nyt hovedkvarter og akademi. For at holde trit med de andre store fodboldlande, var det en nødvendighed, lød ræsonnementet. Vis mere Luk

Kasper Hjulmand drømmer om et fælles træningscenter, hvor alle de danske landshold kan være samlet. Ligesom man har i England, Belgien, Spanien, Tyskland og Irland blandt andet. Foto: Lars Poulsen.

Vi skal samles ét sted

Landstræner Kasper Hjulmand er frustreret over udsigten til, at landsholdet bliver hjemløse allerede om ét år.

- Det er ærgerligt, at løsningen med hybridbanen ser ud til at gå i vasken, fordi vi er rigtig glade for at være i Helsingør, siger landstræneren og uddyber:

- Som situationen er lige nu, er vi uden fast træningsbane om ét år. Mit håb er, at vi ligesom mange andre fodboldnationer kan få et sted, hvor alle DBUs 17 landshold kan samles. Vi ser den slags centre i rigtig mange lande. I Holland, Spanien, Belgien, Tyskland og også i Irland.

- Jeg ved godt, at det har lidt længere udsigter, men det vil være fantastisk, hvis den nye U16-landsholdsspiller kan møde den erfarne landsholdsprofil på et fælles træningsanlæg. Jeg tror, det er vigtigt, vi får et samlingssted i fremtiden, påpeger Kasper Hjulmand.

Han understreger, at landsholdet er meget glade for at være i Helsingør. Men udgangen af 2021 er det slut med at være på det gamle stadion, fordi der skal bygges boliger på arealet.

- Christian Nørkjær (praktisk chef for landsholdet) gør et enormt arbejde for at få tingene til at gå op i en højere enhed, når vi er samlet, pointerer landstræneren.

