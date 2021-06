Landsholdskommentator: Sådan tjekker vi ind til semifinalen

Han har kommenteret det danske landshold i en årrække, men selv om Peter Piil af rettighedsgrunde ikke er på job ved denne slutrunde, så følger han Hjulmands tropper tæt.

Og han ser en pæn chance for, at det også kan blive i en semifinale.

- Man sidder jo altid og får lidt deja vu i den slags situationer, og her tænker jeg, at det må være på tide med en dansk EM-revanche mod Tjekkiet efter nederlagene ved slutrunderne i 2000 og 2004, siger han med adresse til pletterne på 0-2 og 0-3.

- Det er der også gode muligheder for, mener Discovery-kommentatoren og går i detaljen med den danske kvartfinalemodstander.

- De er gode og veksler mellem at stå lavt og kompakt for så at gå op i højt pres, ligesom Slavia Prag havde held med det i Europa League i år, hvor de blandt andre slog Kasper Schmeichel og Leicester.

- Det kan nogle gange se lidt naivt ud, men jeg synes, at man på landsholdet har fundet en god balance.

Han peger på, at topscorer Patrik Schick er stærk i feltet og ikke mindst i luften, ligesom Tomas Soucek er en snedig spiller.

- Han kan pludselig dukke op inde i feltet og være farlig med både fødder og hoved. En rigtig felt-til-felt løber og en absolut nøglespiller, siger landsholdseksperten, der til gengæld mener, at tjekkerne mangler kreativ kraft.

Joakim Mæhle kan måske udnytte, at fremstormende Vladimir Coufal efterlader rum i højre forsvarsside. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

Og så vender han luppen mod centerforsvaret med Ondrej Celustka og Tomas Kalas.

- De er stærke i luften men tunge på jorden, hvor de vender langsomt og absolut er til at tale med. Det vil være mad for kombinationsstærke spillere som Dolberg og Damsgaard, hvis de kan komme tæt på dem.

- De vil også være sårbare overfor hurtige løb på ydersiden og i rummet bag dem, hvis en spiller som Mathias Jensen eller en anden med god pasningsfod, kan sende Martin Braithwaite afsted.

Peter Piil påpeger, at målmand Tomas Vaclic ’kan levere fantomredninger det ene øjeblik og kæmpe koks i det næste’, og så ser han gode arbejdsvilkår for det danske tremandsforsvar med den indbyggede fleksibilitet, at Andreas Christensen kan skubbes nogle meter frem.

Målmand Tomas Vaclic kan ind i mellem sejle rundt i sit felt, påpeger Peter Piil. Foto: Laszlo Balogh/Ritzau Scanpix

- Tjekkerne vil ligge fint til dem, for de vil formentlig kun stille op med Schick helt frem og så en eller to spillere hængende lidt bag ham. Simon Kjær og Jannik Vestergaard burde kunne tage sig af ham i luftrummet, for han er trods alt ingen Lukaku.

Han håber også, at det vil blive plads Joakim Mæhle, når fremstormende Vladimir Coufal efterlader rum i højre forsvarsside, og så håber han, at danskerne vil være dygtige til at spille sig ud af det høje pres og måske overspille tre-fire modstandere via en hurtig pasning frem i banen.

- Vi må til gengæld aldrig forfalde til for langsomt spil, siger han men erkender dog, at de høje temperaturer i Baku også vil kræve nogle perioder, hvor der skal hviles med bolden.

