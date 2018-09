Landsholdskonflikt: DBU laver klogt træk

DBU’s bestyrelse ventes lørdag at tage stilling til, om den nye landsholdsaftale kan godkendes

Når DBU’s bestyrelse lørdag samles om det runde bord i betonbunkeren på DBU Alle i Brøndby, ventes de 16 medlemmer at tage stilling til, om den nye landsholdsaftale kan godkendes.

Det er i hvert fald sidste udkald for bestyrelsen for en godkendelse, fordi den midlertidige landsholdsaftale står til udløb, når måneden skifter til oktober.

En aftale, der har været undervejs i mere end ni måneder og hvor parterne har holdt flere end 25 forhandlingsmøder.

Det må forventes, at DBU-toppen vil være kritiske og læse en ny aftale ned til mindste detalje. DBU-formand Jesper Møller og direktør Claus Bretton-Meyer fik nemlig mange tæsk i bestyrelsen for den gamle aftale, hvor DBU endte med at tabe en voldgiftssag til Spillerforeningen og måtte betale mere end tre mio. kr.

Den gamle landsholdsaftale udløb med udgangen af juli. Siden ramlede konflikten, så et vikarlandshold måtte spille mod Slovakiet.

6. september fik DBU og Spillerforeningen på målstregen reddet kampen mod Wales med en midlertidig aftale, der er gældende september ud.

Siden de hektiske dage i starten af måneden har der været total tavshed fra de involverede parter.

Det rigtige landshold vandt 2-0 over Wales. Det ventes, at den nye landsholdsaftale er på plads, så Åge Hareide kan udtage de rigtige spillere til kampene mod Irland og Østrig i oktober. Foto: Lars Poulsen.

Superligaen indefra: FCK's kæmpekøb nærmer sig flop-status

Vinder tid

Da DBU mandag meldte ud, at udtagelsen af landsholdstrupperne til kampen mod Irland og Østrig først finder sted 3. oktober, kunne det godt ligne et klogt, taktisk træk fra unionens side.

Godt nok overtræder DBU formelt reglerne om, at spillernes klubber skal informeres 15 dage før landskampene. Omvendt ved DBU også, at ingen klubber tilbageholder spillerne i en landskamppause.

Truppen skulle have været udtaget i denne uge, hvis DBU formelt skal overholde de interne FIFA-regler.

Men ved at vente med udtagelsen slipper landstræner Åge Hareide formentlig for at forholde sig til konfliktscenariet, før DBU-bestyrelsen har drøftet aftalens indhold og godkendt den.

Hvis ikke parterne har den nye landsholdsaftale endeligt på plads inden lørdagens bestyrelsesmøde, har DBU og Spillerforeningen yderligere to dage – 1.-2. oktober – til at klare de sidste praktiske detaljer, før Åge Hareide udtager sin trup til kampene mod Irland og Østrig.

Når aftalen er forhandlet på plads bliver det interessant om parterne vil offentliggøre den. Lars Berendt, der i 22 år var kommunikationschef i DBU, offentliggjorde altid de økonomiske tal bag landsholdsaftalerne, unionen indgik med spillerne. Da den seneste aftale – efter endnu et kaotisk forløb - i 2015 kom på plads, ville den nye ledelse i DBU ikke offentliggøre den.

