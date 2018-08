Landsholdskonflikt vil ramme breddefodbold

Se også: Landsholdskonflikt rykker nærmere: Spillerne står fast

Det vil gå ud over dansk breddefodbold og dermed også fremtidens potentielle landsholdsspillere, hvis Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen ender i konflikt, fordi parterne ikke kan blive enige om en ny landsholdsaftale for herrelandsholdet.

Sådan lyder det i et brev fra DBU's seks lokalunioner, der varetager dansk breddefodbold, til de danske landsholdsspillere.

I brevet opfordrer lokalunionerne spillerne til at tænke på helheden i dansk fodbold og ikke kun egen vinding.

- Vi appellerer til, at I tænker på fællesskabet i dansk fodbold, når I i disse dage forhandler om en ny landsholdsaftale. Mød nu hinanden og lad os sammen gøre lagkagen større og ikke mindre.

- Vi skal stå samlet i dansk fodbold, så vi i fællesskab kan skabe nye store resultater for jer - og for fremtidens landshold, lyder det blandt andet i brevet, som Ritzau er i besiddelse af.

DBU og Spillerforeningen har forhandlet om en ny landsholdsaftale siden januar. Bliver parterne ikke enige inden 1. september, anses testkampen 5. september i Slovakiet for at være i overhængende fare for ikke at blive spillet.

Værre vil det formentlig blive, hvis Nations League-opgøret mod Wales 9. september må aflyses. Det vil føre til sanktioner fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

I realiteten kan dansk landsholdsfodbold udelukkes fra kvalifikationen til EM i 2020, hvor København ellers er en af værtsbyerne.

Foruden honorarer og bonusser drejer landsholdsaftalen sig om spillernes kommercielle rettigheder i landsholdsregi samt om forholdene, når landsholdet er samlet.

Særligt forholdene omkring de kommercielle rettigheder synes at være en knast i forhandlingerne om en ny aftale. Også på det område opfordrer lokalunionerne spillerne til at være mere imødekommende.

- Det er afgørende, at alle landsholdsspillere stiller op, når vores kommercielle partnere investerer millionbeløb i dansk fodbold. Det er penge, der både går direkte til jer - helt fortjent - men som også går til udviklingen af dansk fodbold bredt set, lyder det i brevet.

Landsholdsanfører Simon Kjær har dog ikke meget til overs for lokalunionernes brev. Han mener, at det burde være adresseret til DBU i stedet for til spillerne.

Det skriver han til Jyllands-Posten.

- De kunne passende sende den opfordring til DBU's egne forhandlere, for det er DBU, der vil ændre stort set alting og lave en helt ny aftale på det kommercielle område med en masse nye krav. Det er ikke os. Vi vil gerne bevare den gamle aftale om kommercielle rettigheder.

- Vi ville også gerne forlænge den gamle aftale for at have ro på lige nu under forhandlingerne, men det ville DBU heller ikke. Vi er fodboldspillere, og vi vil bare spille fodbold.

- Vi vil rigtigt gerne undgå en konflikt, der kan skade ikke bare landsholdet, men hele dansk fodbold, som vi jo alle sammen er en del af, skriver Simon Kjær til Jyllands-Posten.

Tidligere på mandage kunne Ekstra Bladet via Mathias Zanka Jørgensen fortælle, at spiller står fast på deres krav, og det kan du læse mere om lige her.

