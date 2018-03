Landsholdslegende fortryder: Klar til opsigtsvækkende comeback

For første gang siden 1958 er Italien ikke kvalificeret til en VM-slutrunde, da de overraskende rød ud til Sverige efter to playoff-kampe i november måned.

Samtidig med den glippede kvalifikation oplyste den italienske målmand, Gianluigi Buffon, at han stoppede på landsholdet.

Nu kommer den 40-årige målmand ud af sin pensions-tilværelse og melder sig klar til tjeneste, når Italien skal møde Argentina og England i to venskabskampe.

Uværdig afsked

Den italienske landstræner, Luigi Di Biagio, har tidligere udtalt, at han håbede Buffon ville vende tilbage, når Azzurri står overfor Argentina i Manchester den 23. marts og England på Wembley fire dage senere, og at den rutinerede målmand fortjente en ordentlig afsked med landsholdet.

- Jeg har haft mange overvejelser og Buffon må ikke slutte med kampen mod Sverige. Det er et spørgsmål om hans historie, og det han har betydet for italiensk fodbold, sagde Di Biagio på et pressemøde mandag.

Gianluigi Buffon trak sig ellers tilbage for at gøre plads til de yngre spillere, men Juventus-målmanden føler stadig, at han har noget at give til det italienske landshold.

- Jeg har en følelse af ansvar for at overgangen på landshold bliver nemt, fortalte Buffon til programmet 'Tiki Taka' på den italienske tv-kanal Italia 1.

- Jeg overvejede at tage på ferie med min familie, men hvis landsholdet har brug for mig, så er jeg klar. Jeg gør det af loyalitet og med ansvar uden at bekymre mig om, hvad der sker i fremtiden.

Buffon har i denne sæson stået 13 Serie A-kampe for de regerende mestre, Juventus, denne sæson og 20 kampe på tværs af alle turneringer.

