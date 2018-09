Landsholdsmålmand stopper igen: Jeg har ikke mere i mig

Landsholdsmålmand Stina Lykke havde faktisk stoppet karrieren, men hun lod sig alligevel overtale til at stille op i de sidste gruppekampe mod Kroatien og Sverige i VM-kvalifikationen.

Selv om der nu venter kvindelandsholdet minimum to playoffkampe om en plads ved næste års VM i Frankrig, så bliver det uden Lykke i målet.

- Jeg fortsætter ikke. Det er slut.

- Det blev aftalt, at jeg tog kampene mod Kroatien og Sverige med, for så kunne jeg holde mig i gang hen over sommeren, siger Stina Lykke.

Hun er for længst stoppet med at spille på klubplan, hvor hun repræsenterede KoldingQ.

Tirsdag aften vogtede hun målet, da landsholdet tabte 0-1 til Sverige i Viborg, hvilket betyder, at Danmark skal på overarbejde for at sikre VM-deltagelsen.

Det sker i en playoff-turnering for de fire bedste toere i den europæiske VM-kvalifikation.

- Jeg er færdig med at spille i Kolding og på landsholdet. Jeg har ikke energien og kroppen til det. Nu vil jeg i stedet være superfan og heppe på landsholdet, siger hun.

Selv om Stina Lykke endte landsholdskarrieren med et 0-1-nederlag til Sverige tirsdag aften, så er hun alligevel glad.

- Jeg vil sige, at det er træls at tabe. Men det er altid fantastisk at gå på banen med de her tøser. Det er en oplevelse hver gang. Det tager jeg med mig - ikke resultatet, siger hun.

Uden Stina Lykke skal det danske landshold op mod Holland, Belgien eller Schweiz i en playoffturnering.

Playoffkampene spilles som to semifinaler og en finale med både en hjemme- og en udekamp.

