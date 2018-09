Landsholdsprofil efter angreb på Kjær: Skal vi alle trække os?

Striden mellem DBU og Spillerforeningen har været på pause, siden parterne indgik en midlertidig aftale, der reddede Nations League-kampen mod Wales i Aarhus.

Parterne forhandler på livet løs, og en ny landsholdsaftale kan blive offentliggjort på lørdag, efter DBU’s bestyrelse har godkendt en ny aftale.

Men DBU’s tidligere generalsekretær Jim Stjerne Hansen tændte for alvor for bålet, da han rettede et skarpt og personligt angreb mod landsholdets anfører, Simon Kjær.

I mandagens tv-program Superliga-XL gik DBU’s tidligere generalsekretær Jim Stjerne Hansen direkte i flæsket på kaptajnen. Hvis han ikke kan accepterer de præmisser, som DBU sætter op, skal han ikke spille på landsholdet.

Jim Stjerne ville smide Simon Kjær af landsholdet, hvis han stadig havde haft ansvaret i DBU, fordi landsholdets anfører – ifølge Jim Stjerne - har udvist en adfærd, der er ødelæggende for dansk fodbold.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til Jim Stjernes angreb fra Simon Kjær. Ekstra Bladet har forsøgt både via Spillerforeningen og Simon Kjærs personlige presserådgiver, Lars Hendel.

Sidstnævnte har meddelt, at Simon Kjær siden tirsdag har været i træningslejr for at forberede sig til onsdagens storkamp i La Liga mod Real Madrid.

Nemt at skyde på anføreren

Til gengæld rykker landsholdsspillerne sammen og bakker Simon Kjær op.

- Hvis Jim Stjerne Hansen mener, at Simon bør trække sig fra landsholdet, så betyder det i virkeligheden, at han mener alle landsholdsspillerne skal trække sig.

- Men han skyder bare på vores anfører, fordi det er lettere at forstå et angreb på en enkeltperson. Vi gennemfører forhandlingerne som et hold, og det gør vi for at have den kollektive aftale, der giver ordnede forhold. Og vi gør det for at sikre ordnede forhold for ikke bare de nuværende, men også for de kommende landsholdsspillere - og for fortsat at sikre et stort millionoverskud til børn og bredde i dansk fodbold, siger Mathias Zanka Jørgensen og uddyber:

- I virkeligheden burde man bare ryste overbærende på hovedet af det, Jim Stjerne Hansen siger, men når medierne tager det alvorligt, får det en værdi, som det ikke fortjener.

- Det virker generelt underligt at angribe os spillere, der bagefter skal sælge landsholdet og skaffe indtægter til dansk fodbold. For det er jo hvert år landsholdet, der sikrer suverænt de største indtægter til DBU’s arbejde. Det er vi glade for og stolte af, for det er en gave at kunne hjælpe alle i dansk fodbold på den måde, påpeger han.

- Jim Stjerne skyder bare på vores anfører, fordi det er nemmere at forstå et angreb på en enkelt person. Men han mener måske, at alle landsholdsspillerne bør trække sig fra landsholdet, spørger Mathias Zanka Jørgensen, der er medlem af landsholdets spillerråd.

Går efter bolden

På vegne af spillerrådet er Christian Eriksen forundret over reaktionen fra DBU’s tidligere topchef.

- Vi forhandler og agerer som hold, så det er ikke rimeligt at skyde på vores anfører. Vi vil ikke gå med ned på det niveau med personangreb, for hos os handler det om at gå efter bolden og ikke efter manden. Vi koncentrerer os om at få en ny aftale på plads med DBU, siger Christian Eriksen.

Det ærgrer også Spillerforeningens direktør, Mads Øland, at Jim Stjerne Hansen gik direkte i struben på landsholdets anfører.

- Nu er det nok. Vi oplever et trist niveau med personangreb, senest fra Jim Stjerne Hansen på et ærgerligt tidspunkt midt i forhandlingerne. Stop det nu. Når man graver grøfterne dybere, går det ud over alle.

- Vi i Spillerforeningen har før disse forhandlinger besluttet, at vi ikke vil gå med på mudderkastning i medierne, og det holder vi fast i. vi vil ikke gå dybere ind i Jims holdninger og viden, der hører fortiden til, fastslår han.

