Landsholdsprofil i chok: Kendte intet til dødsfald

Da Eintracht Frankfurt i torsdags besejrede Lazio 4-1 i Europa League-gruppespillet, sad Frederik Rønnow på bænken, som han har gjort det hovedparten af tiden.

Sejren vakte glæde og eufori i den tyske traditionsklub, men den sendte samtidig også chokbølger gennem den tyske spillertrup. For da Frankfurt-spillerne samles omkring banens midte efter kampen, kunne holdets spanske midtbanespiller Lucas Torró fortælle holdkammeraterne, at hans bror var død kort inden kampen.

- Vi vidste ikke noget om det før efter kampen, hvor han var meget berørt, forklarer Frederik Rønnow.

Han uddyber:

- Jeg tror, vores træner og anfører kendte til episoden før kampen. Men snakken blandt holdkammeraterne kom først efter kampen, da han viste sin reaktion for hele stadion.

- Nogle gange skal man tænke lidt over, at alt er så vigtigt i den her verden. Men det er af og til nødvendigt at sætte tingene lidt i perspektiv engang imellem, forklarer Frederik Rønnow.

Frederik Rønnow fik en uheldig start i Frankfurt. Han blev knæskadet ved den første træning i den nye klub. Han er aktuelt bænkevarmer og kæmper for at få spilletid. Foto: Claus Bonnerup.

Skadet ved første træning

Starten i Frankfurt har ikke været, som Frederik Rønnow kunne ønske sig. Han spillede sæsonens tre første kampe, men har ikke fået ét minuts spilletid siden 25. august.

- Jeg blev skadet i mit højre knæ ved den første træning i klubben. Siden var jeg ude i to uger, kom tilbage og trænede tre gange, før vi tabte 0-5 til Bayern i Super Cupen. Siden røg vi ud af pokalen, og så fik jeg spilletid i sæsonpremieren og et nyt riv i knæet. Det gjorde Frankfurt bekymret. Derfor lejede de Kevin Trapp.

- Men jeg må også erkende, at de første kampe ikke var godt nok. Præstationsmæssigt fik jeg ikke vist, hvad jeg står for, forklarer Frederik Rønnow, der trods statussen som reserve ikke tænker på at blive udlejet.

- Men jeg tager det helt roligt. Starten har været svær, men klubben tror på mig. Derfor kan jeg kun arbejde mig ud af det her, så skal min chance nok komme, mener Frederik Rønnow, der ikke længere mærker noget til smerter i knæet.

