Landsholdsprofil om fremtiden: - Jeg skal væk fra fodbolden

- Jeg ændrer ikke, på den jeg er for at tilfredsstille andre mennesker, siger Mathias Zanka Jørgensen, der efter karrieren ikke skal have noget med fodbold at gøre

DUBLIN (Ekstra Bladet): Det handler om at nyde Mathias Zanka Jørgensen, så længe han er på banen. For når karrieren om nogle år er forbi, forsvinder han. Langt væk fra fodboldens sort-hvide miljø.

I en alder af 28 år – på toppen af sin karriere – gør midtstopperen sig allerede nu tanker om, hvad fremtiden en dag byder på, når støvlerne er lagt på hylden.

- Når jeg på et tidspunkt er 34-35-36 år og har været 18-20 år i fodboldens verden, tror jeg, jeg har fået nok. Jeg ser på det tidspunkt frem til at lave noget helt væk fra fodbolden. Det er de færreste forundt at få muligheden for en helt ny start Og det glæder jeg mig virkelig til, siger Mathias Zanka Jørgensen og uddyber:

- Hvad det bliver, kan jeg ikke sige. Måske iværksætter, men de tanker jeg havde til fremtiden for fem år siden er slet ikke relevante længere, forklarer han.

- Jeg skal væk fra fodbolden, når min karriere er slut. Jeg skal lave noget helt andet, siger Mathias Zanka Jørgensen, der lige nu nyder succesen på landsholdet. Foto: Lars Poulsen.

Jeg er tro mod mig selv

- Jeg føler, fodbold er fantastisk. Det er, hvad jeg holder allermest af at beskæftige mig med. Og jeg har slet ikke travlt med at komme væk fra den her og nu.

- Men indstillingen jeg har hørt på, siden jeg var 13-14 år, har været, at vi bliver sat i bås. Når du er fodboldspiller, kan du ikke noget andet. Det har altid irriteret mig, påpeger Mathias Zanka Jørgensen.

Han har altid delt vandene. Der er dem, der elsker ham. Og så er der i sandhed også dem, der slet ikke kan udstå ham, fordi han ofte siger sin mening om tingene.

- Vi lever i en meget privat fodboldverden, hvor det er de færreste der har lyst til at dele ud af deres meninger. Det har jeg gjort, og det kan skabe lidt større ringe i vandet. Da jeg spillede i FCK, var jeg en person, som folk havde meninger om.

- Uanset hvad kommer jeg aldrig til at ændre på den person, jeg er, for at tilfredsstille andre mennesker. Jeg er lige nu her for at spille fodbold og være tro mod mig selv, pointerer han.

Mathias Zanka Jørgensen er lige nu på toppen af sin karriere. Han har efter VM formået at etablere sig som Simon Kjærs faste makker. Foto: Lars Poulsen

På toppen af karrieren

Lige nu befinder den tidligere FCK-anfører sig helt på toppen af karrieren. Han er et etableret navn hos Huddersfield i Premier League, hvor han er en af hjørnestenene på holdet, der kommer til at slås for eksistensen i ligaen. Og så er han uden sammenligning den spiller, der bedst har udnyttet VM-slutrunden til at tage et afsæt som fast makker til Simon Kjær i det danske midterforsvar.

Mod Irland lørdag i Dublin leverede han en ny, stærk og overbevisende indsats.

- Jeg føler hele tiden, jeg har haft den samme rolle i gruppen. Vi har et meget fladt hierarki, men det er klart, at selvopfattelsen ændrer sig, når jeg spiller hver gang. Nu kommer jeg også ind med lidt mere løftet bryst, forklarer han.

Zanka har udviklet sig som spiller, er moden, velovervejet og træffer nu oftest de rigtige beslutninger på banen. Den ’gamle’ tendens til at optræde lidt nonchalant har han lagt fra sig.

- Jeg har, siden jeg var 20 år altid præsteret i de store kampe. Men i de mindre profilerede kampe kunne jeg godt lave fejl. Jeg kunne godt slå lidt fra.

- Men siden skiftet til Huddersfield har det været sådan, at hver gang er jeg nødt til at være på. Jeg er tvunget til at levere varen. Min spillestil har ikke ændret sig. Jeg træffer bare, nu hvor jeg er mere erfaren, andre beslutninger på bedre tidspunkter i kampene, forklarer han.

Netop koncentrationen var et samtaleemne med Huddersfield-manageren, David Wagner, da han kom til klubben og igen efter den første sæson, da de tog en evaluering af udviklingen.

- Da vi talte sammen op til sæsonen, sagde Wagner til mig, at han ikke længere kunne se, det var et problem med koncentrationen. Jeg kan heller ikke se, at det skulle være et problem, bemærker han.

Kontrakten med Huddersfield løber officielt til sommeren 2020, men efter sæsonen, når der er ét år igen, sætter parterne sig ned og evaluerer situationen. Ikke mindst hvis Huddersfield skulle ryge ud af Premier League.

- Jeg bliver matchet på et fint niveau i Huddersfield, hvor jeg har en vis form for sikkerhed når det gælder spilletiden. Den kan jeg ikke få mange andre steder på det her niveau.

- Der er lang tid til næste sommer. Til den tid sætter vi os ned og får en snak. Det er ganske normalt, at man taler sammen, når der er ét år igen af kontrakten, understreger Mathias Zanka Jørgensen.

