Landsholdsprofil rasende på sin klub

No words!

De to ord sendte landsholdsspilleren Joakim Mæhle ud på det sociale medie Twitter, da transfervinduet var lukket mandag ved midnat.

Der lå både skuffelse og frustration bag det tweet fra Genk-spilleren.

For han føler groft sagt, at hans nuværende klubben har taget røven på ham.

Efter at have sovet et par dage på skuffelsen åbner han nu for, hvad der skete de hektiske timer omkring transfervinduet lukkede.

- Der var en aftale med Marseille. Jeg havde skrevet under og fortalt min familie, at tingene ville falde på plads.

- Ti minutter før transfervinduet lukker, ringer min sportsdirektør (Dimitri de Conde) og fortæller mig, at der ikke er en aftale. Genk vil have flere penge. Der er tale om en ekstra bonus, som de vil have ind i aftalen. Det forstår jeg godt, at Marseille ikke kan være med på, forklarer Joakim Mæhle.

Joakim Mæhle har haft et par tunge dage, efter Genk pludselig ville have flere penge for hans skifte til Marseille. Foto: Lars Poulsen.

Efterfølgende var Mæhle fuldstændig målløs. Han satte sig ned, smed telefonen fra sig og var lettere chokeret over det, han netop havde oplevet.

En klubchef, der var løbet fuldstændig fra en aftale.

Tilmed var det en god aftale for Genk, hvis klubben havde solgt Joakim Mæhle. Han blev hentet for et beløb i niveauet otte mio. kr. og nu kunne Genk skyde ham videre for 95-100 mio. kr.

Det er præcis den forretningsmodel, som Genk er bygget op på. Der skal købes billigt, bygges op og så skal spillerne skydes af til store summer.

- Det her ville være lige efter Genks DNA. De køber en spiller og sælger ham to år efter for mere end ti gange så meget. Nu går klubben stik mod eget DNA.

- Når vi så tilmed havde lovet hinanden, da jeg skrev under for to år siden, at dukkede der noget ekstraordinært op inden sommeren 2021, skulle vi arbejde på det. Når sådan noget sker mister man tilliden.

Joakim Mæhle scorede sit første mål, da han bragte Danmark på 3-0 mod Færøerne onsdag. Foto: Lars Poulsen.

- Tilbuddet fra Marseille var ekstraordinært i de her coronatider. Derfor er jeg ekstra skuffet over den måde, klubben har håndteret det her, forklarer Joakim Mæhle.

Tidligere har der været tilbud fra Southampton, Valencia og Atalanta, hvor Genk blankt har afvist det. Og ved de lejligheder har Joakim Mæhle respekteret klubbens handling.

Nu skal Joakim Mæhle fortsætte i Genk, hvor det gør situationen lidt lettere, han har dansk træner, Jess Thorup.

- Jeg elsker klubben, fansene og holdkammeraterne. Og Jess Thorup skal ikke være i tvivl om min motivation. Så længe jeg er i klubben, skal jeg nok være motiveret.

Vil du tage et møde med sportsdirektør, når du vender hjem?

- Nej det har jeg ikke tænkt mig.

Forventer du at være væk senest næste sommer?

- Ja, hvis ikke jeg er væk før, siger Joakim Mæhle, der kan se frem mod et transfervindue, der allerede åbner om tre måneder.

Danmark slår Færøerne sikkert i testkamp

Pragtdebut: Vi har set fremtiden

Pragtdebut: Vi har set fremtiden Overstråler alle