Landsholdsprofil tæt på mesterklub

Jens Stryger Larsen står foran et klubskifte.

Det hersker der ingen tvivl om efter syv måneder i Udinese-kulden.

Nu venter der et nyt eventyr for den alsidige back.

Alt tyder på, at fremtiden snart er på plads for Jens Stryger Larsen. Officielt venter sommerferien, men den kan hurtigt blive afbrudt af lægetjek og kontraktunderskrivelse i Tyrkiet.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, så er de tyrkiske mestre fra Trabzonspor storfavoritter til at hente den 31-årige dansker til klubben på en fri transfer.

Og sådan er scenariet stadigvæk. Meget skal ændre sig de kommende dage, hvis ikke Jens Stryger Larsen bliver klubkammerat med Andreas Cornelius i den tyrkiske storklub ved Sortehavets kyst.

Jens Stryger Larsen scorede sejrsmålet mod Østrig i en kamp, hvor Trabzonspor havde spioner på tribunen. Foto: Lars Poulsen.

Netop skiftet til en klub, der spiller med om titler, har været et erklæret mål for Jens Stryger Larsen her i sommervinduet.

Han gav i landsholdslejren klart udtryk for, han gerne vil spille med om titler og på højeste niveau i Champions League.

Den mulighed kan han få i Trabzonspor, der skal spille play-off om at træde ind i Champions League-gruppespillet. Her kan tyrkerne faktisk trække FC København.

Trabzonspor var blandt de klubber, der var på plads i Wien, da Danmark vandt 2-1 over Østrig med Jens Stryger Larsen som matchvinder.

Om et muligt skifte til de tyrkiske mestre, siger Jens Stryger Larsen.

- Jeg har ingen kommentarer til specifikke klubber, men det er rigtigt, jeg skal finde mig en ny arbejdsgiver, siger han.

­- Der er ikke så lang tid til, at jeg ikke længere har en kontrakt, og jeg vil gerne have en afklaring så hurtigt som muligt. Også for at få ro på hjemmefronten og fremtiden.

Kasper Hjulmand gav Jens Stryger Larsen en stor krammer, da han var blevet matchvinder mod Østrig. Nu står Jens Stryger foran et klubskifte, hvis han skal med til VM. Foto: Lars Poulsen.

- Måske er jeg klogere meget snart. Lige nu er der mange bolde i luften. Lad mig sige det sådan, siger Jens Stryger Larsen, der fuldstændig har afvist muligheden for at vende hjem til Superligaen.

Han vil gerne have yderligere et par sæsoner i udlandet. Foreløbig har han spillet i tre sæsoner i Austria Wien og fem sæsoner i Udinese.

- Den danske liga er ikke i spil. Jeg har stadig drømme og ambitioner. Jeg føler mig fit og mere end klar på at spille på et højt niveau i Europa.

Han erkender, han ikke er i en position, hvor han frit kan vælge og vrage mellem mange tilbud. Derfor handler det også om at slå til, når muligheden opstår.