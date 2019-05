Landsholdsspiller afslører: Jeg skal giftes

Hvad fremtiden bringer for landsholdsangriber Martin Braithwaite, er endnu uvist. Men han tager uvisheden med ophøjet ro

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Selvom Martin Braithwaites fremtid endnu ikke er på plads, og det småregnede på træningsanlægget ved Brøndby Stadion, var han alligevel i glimrende humør, da Ekstra Bladet mødte ham under landsholdstræningen mandag.

- Efter de her kampe skal jeg giftes, og det er så langt, jeg tænker lige nu, siger han med et smil.

I sidste uge smed han en video på sin Twitter, hvor han takkede for tiden i spanske Leganés. En klub, han de seneste seks måneder har været lejet til fra Middlesbrough.

Hvad skal man lægge i den video?

- Hvad folk gerne vil lægge i den. Det var egentlig bare for at takke alle de folk, der har været taget imod mig. Det har været seks gode måneder.

Er du færdig i Leganés?

- I fodbold har jeg lært, at det ved man aldrig. For nu er jeg færdig, og nu er jeg her (i landsholdslejren, red.), så må vi se, hvad der sker.

Har du noget, der ligger hjemme på skrivebordet, der skal skrives under?

- Nej, overhovedet ikke.

Succes i Spanien

Sidst, vi talte sammen, sagde du, at du først vil høre noget fra din agent, når sæsonen er slut. På klubplan er den det nu …

- Den er ikke slut for mig endnu. Vi har stadigvæk to kampe, og det vil jeg ikke forstyrres i.

Tiden i Spanien var præget af en lang række af succesoplevelser. Blandt andet skød han sig direkte ind i hjertet på Madrid-klubbens fans, da han scorede mod både Barcelona og storebror fra Real Madrid.

Leganés endte på en tilfredsstillende 13. plads i en sæson, hvor Braithwaite bidragede i 21 kampe med fem mål og syv assist.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her har Braithwaite netop scoret for Leganés. Foto: CRISTINA QUICLER /Ritzau Scanpix

Gammel fjende væk

Klubben, der ejer Braithwaite, Middlesbrough, sagde tidligere på måneden farvel til manager Tony Pulis, der har talt i skarpe vendinger om danskeren.

- Som manager må man acceptere kritik fra spillere. Men denne fodboldklub har brugt en formue på Braithwaite, og i to tilfælde, mens jeg har været her, er han gået til pressen og sagt, at han ikke ville forlade klubben. Han sagde, han ville blive i klubben og hjælpe den til oprykning.

- Han er den højst lønnede Championship-spiller, jeg nogensinde har arbejdet med. Og jeg tror ikke, der var mange, der tjente lige så meget som Braithwaite, da jeg var i Premier League med West Bromwich Albion, har Pulis tidligere sagt.

Men nu er han fortid i klubben. Om Braithwaite vender tilbage med fornyet mod på en Championship -tilværelse må tiden vise.

