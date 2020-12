Landsholdsspiller død - 25 år gammel

For tre uger siden døde den tidligere sydafrikanske landsholdsspiller Anele Ngcongca, der også var med til VM i 2010 i Sydafrika, efter en alvorlig bilulykke og blev bare 33 år.

Søndag morgen blev sydafrikansk fodbold ramt af endnu en tragedie.

Den 25-årige landsholdsspiller Motjeka Madisha døde i en bilulykke, skriver det sydafrikanske fodboldforbund på sin hjemmeside.

- Det er så forfærdeligt for en spiller på vej frem i sin karriere at miste sit liv på denne måde.

- Han var altid smilende, ydmyg og var den første til at møde til træning, siger Sydafrikas landstræner.

Landsholdet begræder også Madishas død på det sociale medie Twitter.

'Det er med stor sorg, at vi blev fortalt om tabet af Bafana Bafana- og Mamelodi Sundowns-forsvarer, Motjeka Madisha. Vi er chokerede og ødelagte.'

Motjeka Madisha spillede senest for Bafana Bafana i november, mens han på klubplan spillede for det sydafrikanske tophold Sundowns. Her vandt han i september Sydafrikas mesterskab for tredje sæson i træk.

