Landsholdsspiller har aldrig tabt: - Det er vanvittigt

Jens Stryger Larsen kan prale af en statistik, som ikke ret mange andre landsholdsspillere kan matche. Han har nemlig aldrig tabt en kamp for A-landsholdet.

Det kan enkelte spillere med to, fem eller syv landskampe måske matche, men ingen andre danske landsholdsspillere end Jens Stryger Larsen kan prale af aldrig at have tabt i 33 landskampe.

- Det er en helt vanvittig statistik at have, og jeg håber da, at den fortsætter lidt endnu.

- Jeg har ikke undersøgt det, men jeg har ikke hørt om andre, der har sådan en statistik. Det er svært at forestille sig, at man kan være ubesejret så lang tid. Så jeg tror ikke, at der er andre spillere, som kan overgå det, siger Jens Stryger Larsen.

Med til historien om de ubesejrede kampe hører, at backen eksempelvis ikke var med i straffesparksnederlaget til Kroatien i VM-ottendedelsfinalen eller i de to Nations League-kampe mod Belgien i efteråret. Men hvem ved, om hans tilstedeværelse havde gjort en forskel?

- Statistikken er i hvert fald ikke tilfældig. Men den er mest et udtryk for, at landsholdet har udviklet sig og præsteret fantastisk de seneste år. Og så har der været en svipser, når jeg ikke har været med, siger Jens Stryger Larsen muntert.

Udinese-backen ved også, at det ikke er den ubesejrede stime, der i sidste ende får ham i startopstillingen på landsholdet, hvor han konkurrerer om backpladsen i både højre og venstre side.

- Det er ikke sådan, jeg går og gør landstræneren opmærksom på det. Det er ikke den statistik, der gør, at jeg skal ind i startopstillingen.

- Det kommer jeg ved at knokle, så det bliver svært for landstræneren at vælge. Lige nu har han et luksusproblem, når han skal vælge de 11 startere til kampene, siger Jens Stryger Larsen.

Han fik debut i august 2016, da han scorede et mål i en testsejr over Liechtenstein. I søndags scorede han igen, da Danmark vandt 8-0 over Moldova.

Kasper Hjulmand er glad for backens indsats mod Moldova, men understreger også, at han er under hård konkurrence. Aktuelt er Daniel Wass førstevalget på højre back, mens Joakim Mæhle er førstevalget på venstre back.

- Der er en hård konkurrencesituation, men det er også godt, at jeg har fået noget at tænke over. Jeg er rigtig glad for det samarbejde, som højresiden med Jens Stryger og Andreas Skov Olsen viste mod Moldova.

- Og det er en vild statistik, som Jens har på landsholdet, siger Kasper Hjulmand.

Jens Stryger Larsen kan forlænge sin ubesejrede stime, hvis han får spilletid i onsdagens VM-kvalifikationskamp ude mod Østrig, og Danmark samtidig får point ud af kampen.

