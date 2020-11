Landsholdsspiller stopper karrieren

Kvindelandsholdet i fodbold skal have en ny målmand på den anden side af nytår.

Det står klart, efter at Dansk Boldspil-Union (DBU) søndag har meddelt, at 30-årige Katrine Abel stopper karrieren ved årsskiftet, hvor hendes kontrakt med Brøndby IF udløber.

Abel er med i tirsdagens opgør mod Italien i EM-kvalifikationen, men så er landsholdseventyret også forbi. Det betyder også, at hun ikke bliver en del af truppen ved EM i 2022, som Danmark for nylig kvalificerede sig til.

- De seneste to år på kvindelandsholdet har været de bedste år i min fodboldkarriere og helt magiske for mig personligt. Det er en helt fantastisk gruppe, og rejsen med dem har givet mig mange store øjeblikke på og uden for banen.

- Det kommer jeg til at savne. Jeg har været ubegribeligt stolt og beæret over at have nummer 1 på ryggen for Danmark. Derfor er det en vemodig afsked, men jeg kan mærke, jeg er klar til et nyt kapitel i mit liv, siger Katrine Abel i en pressemeddelelse fra DBU.

Abel fik debut for A-landsholdet i 2015 og har i alt optrådt 17 gange i de rødhvide farver. Hun er en vigtig brik på det sejrsvante mandskab, mener landstræner Lars Søndergaard.

- Abel er prototypen på en kvindelig fodboldspiller i Danmark med en fantastisk karriere herhjemme med mange mesterskaber, der samtidig klarer en uddannelse og et job ved siden af.

- I de seneste år har Abel været en vigtig brik på holdet på og uden for banen, og hun har været med til at skabe den stærke kultur, vi har i dag. Hun er en fantastisk person, som vi kommer til at savne i truppen, siger Lars Søndergaard