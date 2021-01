Landsholdsspiller tilbage efter brækket ryghvirvel

Den danske offensivspiller Andreas Skov Olsen måtte forlade banen med en skade i Danmarks kamp mod Island helt tilbage i begyndelsen af oktober, og efter lang tids venten er han nu tilbage igen for Bologna.

Søndag eftermiddag blev det til den første kamp siden skaden, hvor han var med kampen mod Fiorentina.

Det endte med et 0-0-resultat, hvor Skov Olsen fik det sidste kvarter på banen, hvor det altså ikke fik påvirkning på opgørets udfald.

Forinden skaden ramte danskeren havde han været inde i så god en periode for både den italienske klub og for U21-landsholdet, at landstræner Kasper Hjulmand havde valgt at udtage Skov Olsen til landsholdet.

Her blev det såmænd til en scoring i kampen mod Færøerne, mens det altså endte meget uheldigt for Andreas Skov Olsen i den efterfølgende kamp mod Island i Nations League, hvor han brækkede ryghvirvlen.

Samlet set kom den skade til at koste Andreas Skov Olsen 13 kampe for Bologna efter en operation var nødvendig.

Han var ikke den eneste på banen i Serie A denne eftermiddag, da også Andreas Cornelius var i aktion med Parma, hvor de tabte til Torino med 0-3.

Næste opgave for Bologna er mod Jens Stryger Larsens Udinese på onsdag.

