Landsholdsstjerne afslører vildt transfer-drama

Det var tæt på at gå galt for Jesper Lindstrøm, der var fanget i et vildt transfer-drama, inden han til sidst kunne skrive under med Napoli

- Jeg sad derhjemme og vidste hverken til eller fra.

Afslutningen af transfervinduet blev alt andet end stille og roligt for Jesper Lindstrøm.

For selvom den danske landsholdsspiller til sidst kunne skrive under på en kontrakt med de italienske mestre, Napoli, så var det slet ikke givet, at det ville ende sådan.

Faktisk havde Lindstrøm indstillet sig på, at han også i denne sæson skulle tørne ud for Eintracht Frankfurt i Bundesligaen.

- Jeg blev selvfølgelig overrasket over, at det kunne lade sig gøre, fordi de havde givet udtryk for, at det ikke kunne ske nu.

- Men jeg synes, det er fedt. Jeg har glædet mig til, at der skulle ske noget, og det er dejligt. Jeg er sindssygt stolt og glad, lyder det fra Napolis nye danske stjerne.

Jesper Lindstrøm fik debut for de italienske mestre lørdag, da han fik det sidste kvarter mod Napoli. Foto: Carlo Hermann/Ritzau Scanpix

Pak dine ting

Jesper Lindstrøm er godt klar over, at tingene går stærk i fodboldens verden.

Alligevel var det en speciel sommer, han var igennem, efter han i første omgang troede, at han skulle skifte til Napoli, inden reglerne om Financial Fair Play pludselig så ud til at spolere det hele.

- Først troede jeg på, at det kunne lade sig gøre, men så var der noget Financial Fair Play og nogle spillere, der skulle sælges. Så var man pludselig Frankfurt-spiller i stedet for og tror, man skal spille en hel sæson der.

- Dagen efter får de pludselig solgt en spiller, og så får jeg at vide, at jeg skal pakke mine ting og med et fly om tre-fire timer. Dagen efter var der lægetjek. Det var hektisk.

Derfor var lettelsen også til at føle på, da skiftet var en realitet.

Jesper Lindstrøm er glad og stolt over skiftet til de italienske giganter. Foto: Carlo Hermann/Ritzau Scanpix

Ville Liverpool være smart?

Napoli var heller ikke den eneste klub, der viste interesse for Jesper Lindstrøm denne sommer.

Danskeren lagde selv mærke til historierne om blandt andre RB Leipzig og selveste Liverpool, hvilket også betød, at den danske tekniker havde noget at tænke over.

Især når man også har et specielt forhold til en af klubberne.

- Jeg har tænkt og undersøgt, hvad der ville passe bedst for mig. Der var Liverpool, men ville jeg få spilletid? Ville det være smart at tage til Liverpool?

- Alle ved godt, at jeg er Liverpool-fan, og det kunne også være en sindssyg fed oplevelse, men hvis jeg ikke spiller, så kunne jeg lige så godt se dem i fjernsynet fra en anden klub.

- Jeg vil spille fodbold, og derfor var Napoli det rigtige.

Den kommende uge står den dog på landsholdsfodbold for Jesper Lindstrøm og resten af det danske landshold, når de møder San Marino og Finland i EM-kvalifikationen.