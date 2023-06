Landsholdsstjerne bekræfter: Jagtet af storklub

Andreas Skov Olsen og Pierre-Emile Højbjerg som holdkammerater i Tottenham?

Det er måske ikke det første, som du tænker, men det er på ingen måde urealistisk.

London-klubben har nemlig et særdeles godt øje til landsholdsstjernen, hvilket også tidligere har været beskrevet i diverse internationale medier.

Og Tottenham har vist en form for interesse for Andreas Skov Olsen. Sådan lød det fra kantspilleren, da han mødte pressen i Helsingør onsdag.

- Det kan jeg ikke sige på den måde. Det var der måske en lille smule, svarer Club Brügge-spilleren, da han bliver spurgt, om der var hold i rygterne omkring konkret interesse fra Tottenham.

Andres Skov Olsen og kompagni på træningsbanen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Kunne du se dig selv i Premier League og Tottenham, hvis vi skal sætte et klubnavn på?

- På et tidspunkt kunne jeg godt tænke mig at prøve Premier League, inden min karriere slutter en dag. Om det skal være nu, ved jeg ikke. Det må tiden vise. Jeg er også åben for andre valg.

Når det kommer til storklubben fra England, så understreger Andreas Skov Olsen videre, at et skifte ikke har været rigtig tæt på - i hvert fald endnu.

- Det har ikke været så konkret, at der overhovedet har været forhandlinger. Jeg var skadet i januar efter VM, så det satte også alt lidt i stilstand.

- Men Tottenham har været der og vist interesse for dig?

- Måske en lille smule, ja. Men intet der var tæt på overhovedet, lyder det videre fra Andreas Skov Olsen med et stort smil på læben.

Tottenham er ikke den eneste fodboldklub i Europa, der burde have snøren ude efter den dygtige kantspiller.

Andreas Skov Olsen skal med al sandsynlighed ikke til FC Midtjylland. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det er således ikke så længe siden, at tv-eksperten Per Frimann sagde, at FC Midtjylland burde hente den tidligere Superliga-stjerne.

En transfer skal FC Midtjyllands tilhængere dog ikke sætte næsten op efter.

- Jeg tror ikke, det er en mulighed, at Midtjylland skal hente mig, men det er da meget sjovt, at det bliver kørt sådan op. Det er nok lidt urealistisk.

Da Per Frimanns forslag begyndte at gå en smule viralt herhjemme, startede landsholdsspillerens telefon med at bimle og bamle.

- Jeg fik nogle meget sjove beskeder fra venner og bekendte, men ikke mere end det. Det tænker jeg ikke videre over.

Afsluttende fortæller 23-årige Andreas Skov Olsen, at han befinder sig et godt sted - både fodboldmæssigt og personligt.

- Det har været en god lang sæson. Min form er god trods et lidt bøvlet forår med irriterende skader og blindtarmsbetændelse. Jeg sluttede med en god kamp, så alt er okay.

- Sæsonen har været frustrerende til tider, og det er ting, du ikke kan gøre noget ved, men når jeg har været klar, så har jeg spillet, så det handler ikke om dårlige relationer med klubben.