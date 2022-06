Landsholdsstjerne er blevet far

Andreas Christensen kommer ikke med mod Østrig, da han for nylig er blevet far

WIEN (Ekstra Bladet): Danmark kommer mandag igen til at undvære Andreas Christensen i det andet opgør i Nations League, når modstanderen på Ernst Happel Stadion er Østrig.

Chelsea-forsvareren er netop blevet far og derfor når han ikke til opgøret i Wien.

Andreas Christensen var også fraværende mod Frankrig i fredags, da hans kæreste, Katrine Friis, havde termin og derfor ville forsvarsspilleren ikke rejse med landsholdstruppen.

Andreas Christensen er også fraværende mod Østrig. Han er netop blevet far. Foto: Lars Poulsen.

Andreas Christensen kan dog komme i spil til de to sidste kampe i Nations League her i juni, når Danmark i Parken fredag møder Kroatien og næste mandag får Østrig på besøg.

Kasper Hjulmand kommer til at se bort fra flere spillere i opgøret mod Østrig.

Christian Nørgaard, der også sad ude mod Frankrig, er stadig ikke sin skade kvit.

- Men vi har en forventning om, at han er klar til at deltage i de to sidste puljekampe her i juni, siger Kasper Hjulmand.

Kasper Dolberg ligner heller ikke en spiller, der kommer på banen mod Østrig.

Angriberen rev sin skulder af led mod Frankrig og er stadig plaget af efterveerne fra i fredags.

Det ventes også, at Jonas Wind sidder over mod Østrig. Han var også fraværende mod Frankrig, men forventningen er, at han vil være til rådighed til de to sidste kampe.