Landsholdsstjernen svarede Mikkel på Instagram

Det var det danske landsholds mindste hjemmebane i Baku, men det var stadig enormt påskønnet, hvad de danske fans kunne gøre i saunaen i Aserbajdsjan.

Efter temperaturforholdene gav det mening at smide trøjen, og med tanke på forholdet mellem spillerne og de tilrejsende fans gav det endnu bedre mening at give sin trøje væk som et evigt minde til en heldig tilskuer.

Det gjorde Christian Nørgaard, der forærede sin trøje til Mikkel Kjær Storm, der havde taget en 20 timers rejse for at komme til kvartfinalen.

- Det betyder rigtig meget, og jeg fik også hans besked på Instagram senere på aftenen og fik også svaret ham. Det er aldrig aftalt på forhånd. Nogle gange får man bare øjenkontakt, og jeg kunne se på ham, at det betød rigtig meget.

- De skal også have noget med, dem der har taget turen til Baku. Det har ikke været så nemt, så at kunne give sådan en gave med på vejen, som han vil huske i lang tid, er fantastisk. Det er fedt at kunne gøre som landsholdsspiller.

- Man står bare i et meget fremmed land langt fra Danmark og mærker en form for hjemmebane på et kæmpe stadion. Der var meget snak om, hvor svært det var for danskerne at møde op i Baku, og alligevel mødte de så talstærkt op. Det er uvurderligt for os, og vi sætter kæmpe pris på det.

Tilmed var den nye trøje-ejer Brøndby-fan, så trøjen var ekstra eftertragtet.

- Jeg har set mange kampe med ham i Brøndby-trøjen også, så det var kæmpe stort for mig, lød det fra Mikkel Kjær Storm til Ekstra Bladet efter kampen i Aserbajdsjan.

Nu skal det danske landshold for første gang spille med undertal på lægterne, når det går løs i semifinalen mod England. Med plads til 60.000 på Wembley har DBU fået små 8000 billetter til danskere bosat i England og Skotland, og de røde lamper, der melder udsolgt, nærmer sig kraftigt.

