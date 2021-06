Landsholdstrøjer med Christian Eriksen og Simon Kjær er eksploderet

Landsholdstrøjer med Christian Eriksen og Kaptajn Kjær er eksploderet hos danske sportskæder siden lørdag aften, hvor det mørkeste kapitel i dansk fodboldhistorie blev skrevet.

Det skriver Finans.

Sport24, der er en af de største sportsbutikskæder i Danmark, tilbyder mulighed for at trykke navne og numre på landsholdstrøjerne, og adm. direktør i kæden, Lars Elsborg, bekræfter over for Finans, at salget er på himmelflugt.

- Vi kan se en markant stigning i antallet af Eriksen-trøjer. Eriksen er steget med 400-500 procent. Det er eksploderet fuldstændig. Vi er vant til at sælge mange Eriksen-trøjer, men det her er gået helt amok. Vi trykker alt det, vi overhovedet kan følge med til med hans navn, siger Lars Elsborg til Finans.

Landsholdets kaptajn, Simon Kjær, der har vundet hele verdens hjerter med sin heroiske indsats lørdag aften, har set interessen for sit navn stige betragteligt.

I den procentvise stigning overgår kaptajnen faktisk Eriksens trøjesalg, men det faktuelle tal er stadig mindre end Inter Milan-stjernen, fordi Eriksen-trøjen i forvejen solgte godt.

Desuden skriver mediet, at Intersport aktuelt har udsolgt på nationens landsholdstrøje, mens Unisport kun har ganske få eksemplarer tilbage.

Sammenholdet sejrede

Eriksen, der sendte chokbølger gennem fodboldverdenen under sit kollaps i lørdagens landskamp mod Finland, har givet lyd fra sig, og meldingerne er positive.

Landsholdet, med Simon Kjær i spidsen, viste hele fodboldverdenen, hvilket format de danske landsholdsspillere består af, da de agerede menneskeligt skjold for deres holdkammerat og ven, mens læger behandlede Danmarks største fodboldstjerne.

En gestus, der er gået hele verden rundt.