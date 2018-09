Landsholdsvikar har fået trusler: - De kan bare kigge på mit CV

Få den seneste status på landholdskonflikten her.

På grund af konflikten mellem DBU og Spillerforeningen måtte et 'vikarlandshold' spille kampen mod Slovakiet onsdag.

Det gik måske lidt bedre, end mange havde forventet, da de kun tabte 0-3.

Daniel Holm fra Skovshoved IF, med en fortid i Brøndby, var en af dem, der valgte at stille op for vikarholdet.

For ham var det en drøm, som gik i opfyldelse, at få lov til at spille for landsholdet, men samtidig har det haft negative konsekvenser for ham personligt.

– Jeg havde mange overvejelser selvfølgelig, og jeg har også mistet nogle af dem, som jeg troede, jeg kunne kalde mine venner. Jeg har modtaget trusler, og der har været folk, som opfordrede mig til at have skinner på, når jeg kom tilbage til Danmark, siger han til 3point.dk, der leverer Brøndby-relaterede artikler.

Selvom der har været negative reaktioner, så har han også modtaget meget støtte fra fans, og han ville ønske, at han kunne takke dem alle personligt.

Til alle dem, der skriver negative ting, har han en klar besked:

– De mennesker, som sviner mig til og kommer med trusler, kan bare kigge på mit CV. Ingen kommer til at kunne slette den landskamp på mit CV, og det er en vanvittig følelse at have, som stadig ikke er gået op for mig, siger han.

Indtil videre er det den eneste landskamp, som Daniel Holm får.

DBU og Spillerforeningen nåede nemlig torsdag aften til enighed omkring at forlænge den gamle aftale en måned, og derfor kommer vikarlandsholdet ikke til at spille kampen på søndag mod Wales.

