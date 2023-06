Landskamp afbrudt i 90 minutter

Der var kaos i Glasgow. Først blev kampen afbrudt på grund af for meget vand på banen, og efterfølgende nægtede gæsterne fra Georgien i første omgang at genoptage kampen

Det var så sjaskvådt, at det allerede efter ti minutter ikke gav mening at fortsætte.

Et langt regnskyl havde gjort banen nærmest umulig at spille på.

Derfor blev spillerne fra Skotland og Georgien sendt i omklædningsrummet på Hampden Park tirsdag aften.

Først var planen, at kampen skulle afbrydes i 20 minutter, så store dele af vandet kunne blive fjernet, men da der stadig lå for meget vand, blev opgøret udsat yderligere. Den ungarske dommer Istvan Vad var ude for at inspicere banen og vurderede, at banen endnu ikke var klar.

Flere ansatte i det skotske fodboldforbund samt både boldpiger og bolddrenge arbejdede hårdt for at få banen i bedre stand, skriver britiske Sky Sports.

Der blev knoklet for at gøre banen kampklar. Foto: Russell Cheyne/Ritzau Scanpix

Og da dommeren endelig godkendte forholdene, var Georgien angiveligt ikke enige, og de nægtede derfor i første omgang at genoptage opgøret.

Men spilles, det skulle der altså. Gæsterne endte derfor med at komme på banen, og kampen begyndte igen halvanden time senere. Cirka tre en halv time efter første sløjt lød sidste fløjt så endelig.

På vej ned i omklædningen fik Skotland-stjernen Andy Robertson også fortalt til kameraet, at nu var det altså 'sengetid'.

Da opgøret blev afbrudt, var Skotland allerede foran 1-0 på mål af Callum McGregor. Efter, at kampen blev genoptaget, scorede Manchester Uniteds Scott McTominay til slutresultatet 2-0. Det var midtbanespillerens femte scoring i fire EM-kvalifikationskampe.

Skotterne topper noget overraskende sin gruppe med fire sejre efter fire kampe. De har blandt andet besejret Spanien hjemme og Norge ude. Spanierne har dog spillet to kampe færre end Skotland.