Landskamp i overhængende fare - dansk stjerne: Vi spiller ikke uden aftale

- Vi føler, at DBU vil gøre os til skurke - det er DBU der skaber problemer og risiko for aflyste landskampe, mener landsholdets anfører Simon Kjær, der slår fast, at spillerne ikke stiller op uden en aftale – spillerne har tilbudt at forlænge den gamle aftale

Landsholdskrisen er total i Danmark. Der er stor risiko for, at det danske landshold bliver til grin i hele Europa.

Det er nemlig yderst tvivlsom om Danmark spiller de to landskampe i næste uge mod Slovakiet og Wales.

DBU har givet spillerne et ultimatum: De skal melde tilbage senest søndag kl. 18.00 og meddele om de stiller op. Alternativt vil DBU udtage andre spillere.

Intet tyder på, at de spillere, som landstræner Åge Hareide har udtaget, vil møde frem i landsholdslejren søndag aften, hvor spillerne under normale omstændigheder skulle samles i Wien forud for onsdagens testkamp mod Slovakiet.

Intet tyder på, at de 23, som er udtaget til truppen, møder frem i Wien uden en aftale på bordet.

Spiller ikke uden aftale

- Vi spillere har lørdag middag modtaget en mail fra DBU, hvor vi kan forstå, at de ikke vil forhandle videre for at indgå en aftale. Det er vi vildt overraskede over.

- Vi er fortsat indstillet på at forhandle helt til bunds for at finde en løsning og få en aftale. DBU ved godt, at vi ikke kan spille uden en aftale, så det må jo betyde, at de vil aflyse kampene i næste uge, siger landsholdets anfører, Simon Kjær til Ekstra Bladet.

Han uddyber:

- Det er DBU, der skaber problemer og risiko for aflyste landskampe og kæmpekonsekvenser for alle i dansk fodbold. Også børnefodbold og breddefodbold bliver ramt, hvis også Nations League-kampen ryger, og Danmark så bliver smidt ud af EM-turneringen. Det er jo hvert år landsholdet, der spiller de mange millioner ind til DBU, som kan bruges til bredde og børnefodbold.

- Vi føler, at DBU gerne vil gøre os til skurke. At de vil fremstille det, som om det er os spillere, der ikke vil spille landskamp. Men det er jo lige omvendt.

- Jeg må nok indrømme, at det er vores klare indtryk, at DBU ikke har været interesserede i at finde en hurtig løsning. Lige nu vi frygter vi for konsekvenserne for dansk fodbold, siger Simon Kjær

Han føler, at DBU har forsøgt at presse spillerne for at stille med store ændringer i landsholdsaftalen.

- Vi spillere vil jo gerne spille de to landskampe i næste uge, Men der kan jo rent praktisk ikke spilles uden en aftale.

- Nu har DBU stoppet forhandlingerne, og vi forstår ikke helt hvorfor, men så kan vi jo ikke gøre mere for at redde landskampen, end vi allerede har gjort. Jeg forstår ikke, at DBU er villige til at droppe den kamp i forsøget på at presse os spillere, så at de kan gennemtrumfe alle de voldsomme ændringer i aftalen, siger han.

DBU ville ikke forlænge aftalen

William Kvist, der er stoppet på landsholdet, har deltaget ved forhandlingsbordet sammen med Spillerforeningens direktør, Mads Øland.

- Intet kunne være mere forkert end det billede, DBU forsøger at male af, at det er os spillere, der vil aflyse landskampen. Det er DBU, der hverken ville forlænge den gamle aftale eller bygge videre på den, sådan som vi tilbød.

- I stedet ville de have en komplet ny aftale med så mange nye punkter, at det næsten fra start ville være umuligt at nå det til den deadline, DBU har valgt at sætte. Det er desværre et stort problem, og det kan få store konsekvenser for dansk fodbold, siger William Kvist.

Stadig mange knaster

Spillerforeningens direktør, Mads Øland, har deltaget ved forhandlingerne siden starten i januar. Han undrer sig over, at DBU har stoppet dem.

- Vi ønsker at forhandle videre, men DBU vil afslutte forhandlingerne. Hvorfor har DBU overhovedet sat den deadline her? Det er en kunstig deadline.

- Vi kunne forhandle både lørdag og søndag og om aftenen. Ligesom man ser i andre situationer, hvor man jo forhandler igennem, indtil der er en aftale.

- Der har været fremskridt, men der er stadig mange knaster, før vi er helt enige. For dansk fodbolds skyld bør vi kunne sætte os sammen og løse det her. Det hjælper i hvert fald ikke, at vi slet ikke taler sammen nu, efter at DBU har stoppet forhandlingerne, fastslår han.

