Landstræner afslører sandhed om chok-afsked: Derfor stoppede han

Det er bestemt ikke hverdagskost, at en landstræner forlader sit hold midt under en slutrunde.

Men det var præcis, hvad Nils Nielsen gjorde, da Pernille Harder og de øvrige fodboldkvinder sidste år var til EM i Holland, hvor det som bekendt blev til dansk sølv.

Den manøvre vakte naturligvis stor opsigt, ligesom det gjorde, da han kort efter valgte helt at stoppe som landstræner.

Dengang gav Nils Nielsen ingen forklaring på sin utraditionelle opførsel til den måbende omverden.

Men nu - mere end et år efter hændelserne - tager Nils Nielsen bladet fra munden i et stort interview med DR.

Her forklarer han, at det var et opbrud i privatlivet, der gjorde det vanskeligt at passe jobbet som landstræner.

- Jeg var igennem en skilsmisse, og jeg havde fået en ny familie, og sådan noget trækker nogle spor. Det lykkedes mig privat at såre alle de mennesker, jeg holder af. Og det kunne jeg ikke holde til længere, forklarer Nils Nielsen, der erkender, at de private forhold simpelthen fyldte så meget, at han ikke kunne fungere professionelt.

- Jeg havde formået at gøre alle dem, jeg holder af kede af det på grund af de prioriteter, jeg havde foretaget. Jeg var simpelthen nødt til at ordne de ting for at løsne op for det, uanset om der var et EM eller ej. Så kunne jeg klare resten, når EM var slut, forklarer Nils Nielsen.

Nils Nielsen forklarer i interviewet med DR, at spillerne var gjort bekendt med hans situation, og han forlod EM-lejren på en fridag, så konsekvenserne blev så små som muligt.

Efter EM erkendte han så, at hans privatliv ikke harmonerede med jobbet som landstræner, fordi det 'bare blev større og større'.

Siden er der kommet ro på den private front. I august blev Nils Nielsen gift med sin nye hustru, Lena, og i sidste måned blev det offentliggjort, at Nils Nielsen har taget jobbet som schweizisk landstræner.

