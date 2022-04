Landstræner bebrejder Nadim: Forklar dig

Nadia Nadim lærte ikke meget af stormen omkring hendes første besøg i Qatar.

Således gik hun totalt solo, da hun op til VM-lodtrækningen brød med DBU's erklærede Qatar-skepsis og blev kørt ind i rollen som VM-ambassadør af FIFA.

Det parløb har selvsagt vakt opsigt og harme herhjemme, hvorfor Ekstra Bladet lørdag mødte op i Viborg for at blive klogere på det betændte emne.

Sanne Troelsgaard valgte imidlertid at køre den diplomatiske linje, så det blev op til landstræner Lars Søndergaard at levere krydderierne.

Og ganske opsigtsvækkende afslørede han at Nadia Nadim ikke har været i kontakt med sin landstræner i sammenhæng med den nye rolle.

- Jeg har ikke snakket med hende i forbindelse med ambassadørsagen.

- Jeg snakkede med hende efter det første besøg i Qatar, men der snakkede vi ikke om det, fortæller landstræneren forud for Danmarks første træning på dansk grund i denne samling.

Lars Søndergaard mener Nadia Nadim skylder en forklaring. Foto: Marcus Emil Christensen/Polfoto

DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, tog i ugens løb bladet fra munden og kritiserede Nadia Nadims blåstempling af VM i Qatar.

- Jeg er superærgerlig og skuffet over, at hun har sagt ja til den ambassadørrolle. Det modarbejder de ting, som DBU har gjort gennem lang tid for at skabe bedre vilkår for migrantarbejderne i Qatar, og alt det, vi står for, sagde Peter Møller til Ritzau.

- Jeg er meget imod, at man sympatiserer med og promoverer den slutrunde og prøver at bygge den op til noget, den ikke er, sagde han og understregede, at det var hans personlige holdning.

Nadims faneflugt

Lars Søndergaard bifalder den markering, men han er tydeligvis frustreret over affæren. Og han bebrejder Nadia Nadim for, at hun ikke forklarer sig.

- Jeg er glad for at Peter Møller er kommet med en udmelding. Den har jeg længe ønsket at få. Jeg kan godt følge den linje.

- Men jeg kunne også ønske mig, at Nadia kom ud og forklarede sig i stedet for hele tiden at forholde sig tavs.

- Jeg kan ikke forstå, det hun gør, og jeg kan ikke forstå, at hun ikke kommer med sine bevæggrunde for det, lyder kritikken fra landstræneren.

Nadia Nadim kommenterede kun kortfattet sin rolle, da hun var i Doha. Foto: Lars Poulsen

Peter Møller understreger i sin kritik af Nadia Nadim, at landsholdsspilleren ikke har diskvalificeret sig fra at spille i rødt og hvidt.

Dermed er det op til landstræner Lars Søndergaard at finde balancepunktet omkring Nadia Nadim, når hun en dag er kampklar igen..

- Jeg kan godt følge, at DBU udtrykker skuffelse, men når det er sagt, så er jeg træner, og jeg skal udtage det bedste hold. Det kan godt være med Nadia ud fra den udmelding, der er kommet fra DBU's top.

- Jeg bliver nødt til at vægte holdet op mod en slutrunde. I første omgang tænker jeg her på EM, men det er jo ikke så klart, hvor vi står, fordi vi ikke en gang ved om Nadia Nadim vil være kampklar til den tid, siger Lars Søndergaard.

Nadia Nadim vælger som ambassadør for VM i Qatar at blåstemple en stat, som har set stort på migrantarbejdernes helbred, og det har kostet tusinder livet. Men hun støtter samtidig et samfund, hvor det er ulovligt at være homoseksuel.

Landsholdets største stjerne, Pernille Harder, er kæreste med Magdalena Eriksson, så der lidt at tale om næste gang Nadim og Harder er i rum sammen.

- Det er det bedste hold, der skal møde. Jeg fornemmer ikke, at Qatar fylder noget i forhold til gruppen. Det handler om hvordan de ser Nadia i forhold til gruppen, og der opfatter jeg ikke at det har ændret noget. Men det er ikke noget, som jeg er gået op i, fordi Nadia Nadim jo er skadet og ikke akttuel.

SE OGSÅ: Mark O.'s millioner: Så lukrativ er ny UFC-kontrakt