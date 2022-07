Landstræner efter storsejr: Vi vil inspirere landet

Det var en ren magtdemonstration, da de engelske kvinder tirsdag aften kørte deres svenske modstandere over i 4-0-sejren i semifinalen af EM i kvindefodbold.

Nu er løvinderne i finalen, og ifølge landstræner Sarina Wiegman er det op til holdet at inspirere resten af nationen.

- Vi vil inspirere landet, siger Wiegman på et pressemøde efter kampen.

- Jeg synes, det er det, vi gør. Vi vil gerne gøre en forskel, siger hun.

Finalepladsen er booket, efter at England ved tre større turneringer i træk er røget ud i semifinalen, men timingen kunne næsten ikke have været bedre for England, som dette år skal spille finale på hjemmebane på Wembley i London.

- (Medierne spurgte) om vi var klar til at skrive historie? Det her er historie, siger Wiegman.

Løvinderne fik en nervøs start på kampen, men mål fra Beth Mead, Lucy Bronze, Alessia Russo og Fran Kirby sikrede en dominerende sejr til England.

Nok at være stolte af

Kampens mest elegante øjeblik kom velsagtens fra Alessia Russo, der satte bolden i kassen med hælen fra en spids vinkel.

Sveriges kvinder havde indtil tirsdag ikke tabt i ordinær spilletid i 34 kampe i træk.

Det er noget at være stolt af, siger Wiegman.

- Vi havde det lidt svært på grund af den måde, som de spillede defensivt på, men vi blev bedre og bedre.

- Spillerne på grønsværen fandt på løsninger. De (Sverige, red.) var så stærke på kontraangrebene, men da vi scorede, hjalp det en del, siger landstræneren.

EM-finalen bliver spillet søndag. Den anden finalist skal findes onsdag, hvor Tyskland og Frankrig mødes i den anden semifinale.