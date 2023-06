Landstræner fyret efter syv kampe

Tålmodigheden angående Diego Cocca var ikke ret stor i Mexicos Fodboldforbund.

Mandag blev Cocca fyret som landstræner efter kun at have stået i spidsen for Mexico i syv kampe.

Den sidste var natten til mandag dansk tid. Her vandt Mexico godt nok over Panama i kampen om bronze i den Nord- og Centralamerikanske udgave af Nations League.

Tre dage tidligere var det dog blevet til et nederlag på 0-3 til USA i semifinalen.

Diego Cocca, der er argentiner, blev ansat som landstræner 10. februar. Han tog over efter den tidligere FC Barcelona-træner Gerardo Martino, hvis kontrakt som landstræner udløb efter VM.

Med fyringen mandag endte Cocca kun med at være mexicansk landstræner i lidt over fire måneder. Resultater i hans syv kampe bød på tre sejre, tre uafgjorte og altså et enkelt nederlag.

Cocca har tidligere stået i spidsen for en række klubber i Mexico og Argentina.