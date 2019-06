Landstræner fyret få timer inden EM-kval

Montenegros landsholdsspillere havde ikke den letteste optakt til fredagens EM-kvalifikationskamp mod Kosovo. Faktisk var den temmelig tumultarisk, da landstræner Ljubisa Tumbakovic blev fyret få timer inden kickoff.

Op til kampen meddelte to spillere, Marko Ivanic og Filip Stojkovic, at de ikke agtede at deltage i kampen. Grunden er den simple, at begge spillere er født i Serbien, der ikke anerkender eksistensen af Kosovo.

Derfor har statskontrollerede serbiske medier op til kampen iværksat kampagner om, at kampen skulle boykottes - og det bar altså frugt, da spillerne, der begge optræder for serbiske Røde Stjerne Beograd, satte forbundet stolen for døren:

- Hvis I ikke accepterer, at jeg ikke spiller imod Kosovo, er jeg klar til aldrig igen at spille for landsholdet. Jeg vil ikke spille imod dem, selv om det betyder, at jeg aldrig spiller for Montenegro igen, sagde Marko Ivanic inden kampen.

Det ultimatum tilsluttede landstræner Ljubisa Tumbakovic - der selv er serber - sig, men det bøjede præsidenten i det montenegrinske fodboldforbund, den tidligere stjerne Dejan Savicevic, sig ikke for.

Derfor sagde han 'tak for indsatsen' til Ivanic og Stojkovic, mens Tumbakovic kunne pakke sine ting og smutte.

Altså, ikke den bedste opladning. Og Montenegro endte da også med at måtte nøjes med 1-1.

Begge hold har dermed to point i Gruppe A, der toppes af England med seks point for to kampe.

En assistent havde til kampen mod Kosovo overtaget styringen af Montenegros landshold. Foto: Stevo Vasiljevic/Reuters/Ritzau Scanpix

