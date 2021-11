Landstræner garanterer VM-deltagelse trods nedtur

Cristiano Ronaldos håb om at spille et femte VM er endnu ikke indfriet, efter at Portugal overraskende tabte 1-2 til Serbien i Lissabon søndag.

Derfor skal portugiserne nu ud i to playoffkampe til marts for at fastholde deres rekord med at kvalificere sig til alle større turneringer siden VM i 1998.

- Vi er nødt til at undskylde overfor det portugisiske folk, men mit hold vil være at finde til VM. Det er en garanti, siger landstræner Fernando Santos.

- Vi er nødt til at forberede os godt, så vi kan slå vores modstandere til marts og komme til Qatar. Men jeg stoler altid på mine spillere, tilføjer han.

VM i herrefodbold afholdes næste år i Qatar.

Portugal kunne søndag nøjes med uafgjort hjemme mod Serbien i en regulær gruppefinale i VM-kvalifikationen. Men i det 90. minut scorede Serbiens Aleksandar Mitrovic til 2-1 og sikrede dermed VM-billetten.

- Det var en fantastisk kamp. Vi var det bedste af de to hold i dag i alle aspekter af kampen, siger Aleksandar Mitrovic.