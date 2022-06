Landstræner holder skarpt øje med Nadim

Trods et skadesforløb på næsten ni måneder kan Nadia Nadim blive en del af den danske EM-trup, der udtages i næste uge.

Natten til søndag var hun tilbage på græsset, da hun fik knap en halv time for sin amerikanske klub, Racing Louisville, og landstræner Lars Søndergaard har studeret hendes comeback nøje.

- Man kunne godt se bare på den halve time, at der var perioder, hvor hun døjede lidt med luften, fordi hun pludselig kom i kamp. Spørgsmålet er så, hvor hurtigt det kommer.

- Jeg var imponeret over, at hun fik 30 minutter af deres træner, fordi hun kom tilbage fra en alvorlig knæskade.

- Når man ser hende, virker hun til at være fit nok. Vi har også fået træningsvideoer sendt, så vi kunne danne os et indtryk af hende de sidste par uger, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Lars Søndergaard holder øje med Nadia Nadim forud for EM-udtagelsen. Foto: Risto Bozovic/Ritzau Scanpix

Kvindelandsholdet er i disse dage samlet for at forberede sig til søndagens testkamp mod Østrig - den tredjesidste før EM.

Samtidig er det også spillernes sidste chance for at overbevise Lars Søndergaard på nærmeste hold, inden han 16. juni udtager EM-truppen.

Flere af de mulige emner, heriblandt Nadia Nadim, er dog stadig i gang med de nationale turneringer og deltager derfor ikke.

Men Søndergaard understreger, at den rutinerede angriber med 99 landskampe på cv'et fortsat er aktuel.

Bliver Nadim en del af den endelige trup, vil det næppe gå ubemærket hen.

1. april meddelte den 34-årige fodboldspiller, at hun havde takket ja til et job som ambassadør for mændenes særdeles omdiskuterede VM-slutrunde.

Artiklen fortsætter under billedet..

Nadia Nadim til VM-lodtrækning i Doha i april. Foto: Lars Poulsen

Mesterskabet afholdes i Qatar, som får stor kritik for sit syn på menneskerettigheder og for migrantarbejderes arbejdsvilkår.

Blandt andet har Dansk Boldspil-Union og Spillerforeningen erklæret sig lodret uenige i beslutningen om at lægge VM i ørkenstaten.

Søndergaard frygter dog ikke, at Nadims eventuelle tilstedeværelse i EM-truppen vil skabe uro i truppen.

- De har en rigtig god gruppe, hvor man ikke behøver at være enige om alting. Man accepterer forskelligheder og forskellige meninger. Jeg er ikke i tvivl om, at fokus er på fodbold og ikke alt muligt andet. Så kan man være enig eller uenig i noget af det, Nadia har gjort.

- Hvis hun udtaler sig om det, skal vi gerne lige have vendt det, så vi kan lukke det ned og begynde at koncentrere os om EM. Det er vi nødt til, for vi skal ikke rende rundt med det som tema hele tiden.

- Jeg har da snakket med spillerne om det, men jeg tror nok, de accepterer, at så længe Nadia er en del af holdet, og holdet kommer først, så er det det allervigtigste, siger han.

EM afholdes i England fra 6. til 31. juli. Danmark spiller sin første gruppekamp mod Tyskland 8. juli.