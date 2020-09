Landstræner i knibe: Hvem kan spille?

Hvem har kræfter til at spille mod England? Det er Kasper Hjulmands største hovedpine

Fodboldfolkets dom var hård og nådesløs i kommentarspor og på sociale medier efter nederlaget til Belgien.

Hjulmand duer ikke, og det kan kun gå for langsomt med at hente Hareide tilbage, lød det fra folkedomstolen, der ikke tog højde for hverken corona eller verdensranglister, da tommelen blev vendt nedad.

Nu er det heldigvis ikke tastatur-krigerne, som træffer de afgørende beslutninger, men der er ingen tvivl om, at Kasper Hjulmand meget gerne vi have sin første sejr mod England, så han kan kæmpe sig ud af den norske skygge.

- Hvis jeg skal være ærlig, har jeg nok ikke læst alt. Men jeg kan godt forstå, at modtagelsen er blandet, for der har jo været denne lange stime af ubesejrede kampe, der bliver brudt, og der er jo en historie der.

- Jeg er meget tilfreds med den måde, spillerne forsøgte at omsætte vores idéer på, men der var naturligvis også ting, der ikke lykkedes. Dem skal vi forbedre, siger han.

Og meget gerne allerede mod Harry Kane og co.

Spørgsmålet er bare, hvem der har kræfter til det. For landsholdet er hårdt ramt af corona-omstændighederne, hvor nogle allerede er i gang med deres ligaer, mens andre knap er begyndt på træningen.

- Vi savner de fem udskiftninger. Det er lige nu, vi har brug form dem, konstaterer Kasper Hjulmand.

- Vi kan ikke starte med alt for mange spillere, der ikke kan spille 90 minutter, så det et af de store spørgsmål. Vi må vurdere det efter den sidste træning, og forhåbentlig skal jeg ikke nøjes med at træffe valg baseret på fysikken, men også ud fra taktiske overvejelser.

Christian Eriksen melder sig klar til 90 minutter. Foto: Lars Poulsen

Landstræneren er også opmærksom på, at de beslutninger han træffer nu, får konsekvenser senere på sæsonen.

- Vi vil rigtig gerne vinde kampen, men det er også vigtigt, at vi sender spillerne skadesfri hjem til klubberne, så de ikke går glip af træning og kampe i den næste tid, hvor der kommer mange kampe. Det handler ikke kun om her og nu, men også om at tænke på resten af efteråret.

Lyt til eksperten: Nu går eksperten all in: Det strålende og billige valg

Derfor er han i modsætning til sine forgængere heller ikke udelt begejstret for udsigten til træningskampe mod Sverige og Færøerne senere på året.

Kasper Hjulmand spejder efter sin første sejr som landstræner. Foto: Lars Poulsen

- Det er jo ikke noget, vi selv bestemmer. Det er jo noget, som bliver lagt ind i planerne oppefra. Man kan godt diskutere, om det er det smarteste, at der kommer ekstra kampe ind, når man kigger på, hvor mange kampe spillerne skal igennem, lyder det ærligt fra Hjulmand, som forudser, at kampprogrammet betyder flere landsholdsspillere.

- Vi kan godt forudse, at vi til kampene i oktober og november kommer til at bruge flere spillere. Det gør spanierne og tyskerne allerede. Sådan kan vi godt indstille os på, at det bliver, vurderer landstræneren, som håber, at han til den tid har sin første sejr på CV'et.

Se også: Engelsk skandale: - Helt upassende