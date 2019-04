Landstræner kørt ned

Det skulle have været en stille og rolig cykeltur for argentineren Lionel Scaloni tirsdag formiddag, men det blev det ikke.

Argentinas landstræner blev kørt ned af en bil, og han er kørt til hospitalet, melder flere medier.

Meldingerne om landstræneren lød først på, at det var alvorligt, men Mundo Deportivo har siden skrevet, at skaderne ikke er alvorlige for Lionel Scaloni.

Angiveligt var det på en parkeringsplads i det spanske, at han blev kørt ned af en bil.

Den tidligere Deportivo- og Mallorca-spiller, 40 år, har hus i Spanien, og selv om det ikke er alvorlige skader, er han alligevel ramt af flere skader.

Lionel Scaloni blev i november 2018 udnævnt til ny landstræner for Argentina - kontrakten løber til og med sommerens Copa America.

