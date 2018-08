Landstræner om manglende Messi: Han er ikke stoppet

Et skuffende VM blev af mange fodbold-iagttagere tolket som endestationen for Lionel Messi på det argentinske landshold.

Det udsagn blev yderligere styrket, da den midlertidige landstræner, Lionel Scaloni, annoncerede truppen til de kommende venskabskampe mod Guatemala og Colombia - uden den lille Barcelona-stjerne.

Men sådan behøver det ikke nødvendigvis at være.

For selv om anfører Messi altså ikke er med til de to kampe - og formentlig heller ikke til Argentinas to sidste kampe sidst på året - så er der ikke tale om en endelig afsked med en argentinske folkehelt, forklarede Scaloni på et pressemøde tirsdag.

- Jeg ved, at I alle venter på at høre mig tale om ham, så det er det eneste emne, jeg vil bringe op. Vi havde en snak, og efter den besluttede vi, at han ikke skulle være her, forklarede Scaloni indledningsvis og pointerede, at beslutningen ikke var hans.

- Det ville være meget uklogt af mig at sige til Leo, at han skulle blive hjemme. Der er ingen træner i verden, der ville nyde godt af, at han ikke var til rådighed.

- Vi talte ikke om hans fremtid. Han er ikke med denne gang, men vi må se, hvad der sker næste gang, siger Scaloni, der altså ikke oplever, at Messi endegyldigt er stoppet.

Det er heller ikke en række andre stjerner som Sergio Agüero, Angel Di Maria og Gonzalo Higuain, der heller ikke er i truppen.

- Ingen spillere er stoppet på holdet. Alle har meddelt, at de var til rådighed.

- Alle beslutningerne er truffet for landsholdets bedste og for at se, hvad vi har at byde på i fremtiden. Vi er klar over, at vi lige nu har brug for disse spillere, der har et enormt potentiale, siger Scaloni.

Argentina spiller kampene mod Guatemala og Colombia i USA.

