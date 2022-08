Landstræner sætter Mbappé på plads

Det er bestemt ikke urealistisk, at VM-finalen 18. december bliver et anliggende mellem Brasilien og de forsvarende verdensmestre fra Frankrig.

Men allerede nu er markante repræsentanter for de to landshold røget på kant med hinanden tre måneder før slutrunden i Qatars ørkensand.

Kylian Mbappé udtalte til en brasiliansk tv-station i maj, at den europæiske vej til VM er hårdere - og modstanderne stærkere end i Sydamerika, hvor der er ti lande, der slås om fire direkte pladser samt en playoff-kamp om en femte plads.

Det giver Tite ikke meget for.

Brasiliens 61-årige landstræner er af den diametralt modsatte opfattelse og sender en stikpille tilbage over Atlanten.

- Med al respekt, vi skal altså ikke møde Aserbajdsjan. Vi har ikke den slags kampe, der giver dig mulighed for en pause. Måske mener han (Mbappé, red.) de der Nations League eller venskabskampe i Europa - og ikke selve kvalifikationen, siger Tite.

Nogle iagttagere vil mene, at det er som at sammenligner appelsiner og saltlakrids.

Jeg er ret sikker på, at Mbappé ikke kender til sværhedsgraden

For den sydamerikanske kvalifikationsturnering er én stor gruppe, hvor alle møder alle to gange. I hver eneste kvalifikationsturnering. Og så er der Copa América - sydamerikanernes pendant til EM - hvor alle er kvalificeret og møder fire af de ni andre i gruppespillet, inden man går til kvartfinalerne.

Jævnbyrdigheden måske større

Man møder altså de samme lande igen og igen og igen. Eksempelvis har Argentina og Brasilien mødt hinanden 12 gange de sidste ti år.

Til gengæld er jævnbyrdigheden nok større i Sydamerika end i Europa, hvor man møder flere såkaldte miniput-nationer som Aserbajdsjan, mens der i Sydamerika reelt kun er Venezuela, der kan puttes i den kategori. Hvis de overhovedet kan det.

Stærke nationer som Colombia, Chile og Peru kommer slet ikke med til Qatar.

- Kvalifikationsturneringen her har en meget højere sværhedsgrad end gruppespillet i Europa. Jeg talte for nylig med en klummeskribent fra Uruguay, og han sagde: 'At spille i Bolivia er meget svært. At spille i Uruguay er meget svært.' Jeg er ret sikker på, at Mbappé ikke kender til sværhedsgraden. Og han har ikke forsøgt at finde ud af det, siger Tite.

Den europæiske kvalifikationsturnering til såvel VM som EM er selvfølgelig ikke så let, som Tite antyder. Opgør mod lande som Gibraltar, San Marino, Andorra og Liechtenstein har det med at kaste tre point af sig for de store og mellemstore nationer, der traditionelt kvalificerer sig til slutrunderne.

Tite har siddet seks år som brasiliansk landstræner. Han stopper efter VM. Det er ganske utraditionelt, at samme mand sidder så længe som landstræner for de femdobbelte verdensmestre. Seneste tilfælde var Flávio Costa 1944-1950 ... Foto: Carl De Souza/AFP/Ritzau Scanpix

Men spørger man landstrænere, fans eller sågar klummeskribenter fra de nationer, vil svaret nok også være, at det er vanskeligt at spille i eksempelvis Estland, Nordirland, Kasakhstan eller Finland.

Spørg bare de italienske europamestre, der ikke skal til Qatar (og som heller ikke var med i Rusland) som følge af hele fire uafgjorte kampe mod Bulgarien, Nordirland og Schweiz samt playoff-fiaskoen mod Nordmakedonien i foråret. Eller Portugal, der kun med nød og næppe kvalificerede sig via playoff-systemet.

Har taget samtlige finalepladser

De to kvalifikationsturneringer, UEFA's europæiske og CONMEBOL's sydamerikanske, er med afstand de stærkeste til VM-kvalifikationen og sidder på tilsammen 17,5 pladser, hvilket i Qatar rundes ned til 17, da Peru tabte playoff-kampen til Australien i juni.

Læg dertil, at de to kontinenter med sølle to undtagelser siden det første VM i 1930 har nappet samtlige semifinalepladser - og samtlige finalepladser i de 21 slutrunder.

Det er dog opsigtsvækkende, at syv af de seneste otte VM-finalister har været europæiske. Kun Argentina i 2014 har brudt denne dominans. De seneste fire verdensmestre har også haft adresse på det europæiske kontinent. I øvrigt fire forskellige steder.

Og så et hurtigt overblik over de hidtidige 21 slutrunder:

490 pladser er blevet besat i de turneringer. Europæerne har traditionelt haft flere pladser end noget andet kontinent - og har det fortsat.

Derfor har de europæiske nationer med Italien og Tyskland/Vesttyskland i spidsen siddet på mere end hver anden plads ved VM gennem tiden. Sydamerika har til sammenligning optaget knap hver femte plads.

Set i det lys er det ganske godt gået, at sydamerikanerne har nappet 25 procent af alle semifinalepladser - og hele ni af de 21 verdensmesterskaber.

