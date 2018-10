Landstræner sur på Delaney: Du kan selv være primitiv

Irlands landstræner er fornærmet over, at dansk landsholdsspiller har kaldt hans hold 'primitivt'

Kønt var det ikke, da Irland og Danmark lørdag spillede 0-0 i Dublin lørdag aften.

Det syntes den danske midtbanemotor Thomas Delaney bestemt heller ikke.

Og efter slutfløjtet lagde han ikke skjul på, at det havde været en frustrerende omgang at spille mod de meget defensivt indstillede irere.

- De spiller primitivt, og det er ikke udelukkende ment negativt. Men det er ikke let at åbne det op, når der står otte-ti mand, og ja, måske kunne vi have gjort det bedre, lød det fra Dortmund-spilleren efter den dødssyge nullert.

Umiddelbart var det vanskeligt at være uenig i den betragtning, selvom man med en vis ret kan hævde, at danskerne heller ikke gik helhjertet efter tre point.

Men den irske landstræner, Martion O'Neill, ser anderledes på det.

Faktisk er den temperamentsfulde landstræner blevet en smule sur på den danske spiller.

- Det er ikke så længe siden, at Danmark blev anset for at være et primitivt hold. Nogen gange er det meget let at komme med den slags kommentarer, siger han ifølge Sky Sports.

- Danmark, som gjorde det exceptionelt ved VM, skabte ikke mange problemer for os, og de kan også spille ret primitivt. Deres centerforward, der ikke spillede, Cornelius, er 193 centimeter. De er et fysisk stærkt hold, påpeger den pikerede irer, der ikke mener, at hans landshold er helt anderledes primitive end danskerne.

- Hvis du spørger ude i Europa, vil de sige, at Eriksen er verdensklasse. At Delaney er en top-spiller og at lille Sisto spiller i en stor liga i Spanien, siger O'Neill og fortsætter.

- Men de kan selv bide fra sig, hvis det er nødvendigt. De er ligeså fysiske som noget hold i Europa, så jeg bekymrer mig ikke for meget om de bemærkninger, siger Martin O'Neill og lyder ellers som en mand, der lige præcis gør det.

Måske, fordi Irland er sidst i Nations League-gruppen efter at have tabt 4-0 til Wales i det første opgør i gruppen.

