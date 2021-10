Landstræner vild med rekord-debutant

17 år og 62 dage.

Midtbanespilleren Gavi blev onsdag Spaniens yngste mandlige landsholdsspiller i fodbold nogensinde, da han spillede 84 minutter i holdets 2-1-sejr over Italien i Nations Leagues semifinaler.

Gavi kappede med sin debut 222 dage af den 85 år gamle rekord, som Athletic Clubs Angel Zubieta satte i 1936.

Og der er ifølge landstræner Luis Enrique meget mere i vente.

- Vi har allerede talt om, hvor usædvanligt et tilfælde han er.

- Han spiller som om, det er hjemme i hans baghave. Det er en fornøjelse at se en spiller med hans kvaliteter og personlighed.

- Han er sammen med mange andre spillere landsholdets fremtid, men han viste også, at han er en del af nutiden, siger Luis Enrique ifølge Reuters.

Enrique kalder stortalentet fra FC Barcelona for en komplet spiller.

- Han spiller mellem kæderne, taber aldrig bolden, har en god teknik og er stærk fysisk. Vi vidste, hvad han ville komme med: personlighed samt vilje og mod til at spille fodbold. Intet er for meget for ham, siger den spanske landstræner ifølge AFP.

Spaniens sejr var samtidigt Italiens første nederlag i mere end tre år - efter 37 kampe som ubesejret.

- Mit hold så meget farligt ud i hele kampen. Vi pressede godt, og jeg er ret glad. Vi havde kun haft halvanden træning inden kampen, så det var ikke nemt, men holdets attitude var sensationel, siger Luis Enrique.

Italien spillede lidt mere end en halvleg i undertal efter Leonardo Bonuccis røde kort før pausen, og det var delvist afgørende for nederlaget, mener den italienske landstræner, Roberto Mancini.

Han glæder sig trods alt over, at nederlaget kom i en mindre turnering.

- Det var bedre, at det kom nu i stedet for i en finale ved EM eller VM. Nederlaget vil gøre os endnu stærkere, siger Mancini.

Spanien møder i søndagens Nations League-finale i Milano vinderen af torsdagens semifinale mellem Belgien og Frankrig.