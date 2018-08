Landstræneren tordner mod udskældt tiltag

Under VM i Rusland kom VAR på alles læber.

VAR - eller video assistant referee - har været heftigt debatteret siden slutrunden, hvor et rekordhøjt antal straffespark blev dømt.

Den danske landstræner Åge Hareide er ikke i tvivl.

- Jeg synes ikke, det var godt. Ikke som det blev brugt. Måske skulle man udelukke hands. Der opstod situationer som med Yussuf Poulsen mod Australien. Han kunne ikke se bolden, og han var naturligt oppe i luften, siger Åge Hareide med henvisning til det straffespark, som australierne scorede på mod Danmark i 1-1-kampen.

- Måske skulle man udelukkende bruge det på tacklinger som med Yussuf Poulsen mod Peru. Den var jo god nok, fortsætter landstræneren.

Artiklen fortsætter under billedet..

Under VM blev der efter VAR dømt hele to straffespark mod Danmark. Foto: Lars Poulsen

Under VM var der rigtig mange VAR-situationer i det indledende gruppespil, men som slutrunden skred frem, stilnede det af med diverse spilstop for at se nærmere på kampafgørende situationer.

- Man blev mere varsomme, og jeg tror, man tog mere hensyn til spillet. Dommeren vil aldrig blive helt fejlfri, og der skal også være lidt sjov og ballade. Reglen er lavet for at beskytte dommeren, og det kan jeg godt forstå, men hvis alt bliver fejlfrit, hvad skal man så diskutere? Så er fodbold ingenting, lyder det fra Åge Hareide.

Den danske landstræner fortæller, at han den 23. september skal deltage i en FIFA-kongres i London, hvor blandt andet brugen af VAR er på dagsordenen.

Se også: Hareide angriber Jørgensen-kritikere: - De havde pisset i bukserne

Se også: Drømmedebut til Daniel Wass i storkamp

Se også: Konflikt truer landsholdet: Nu stiller Eriksen krav

Hareides kovending: Nu er han pludselig god nok

Åge vrager Bendtner og Bjelland igen