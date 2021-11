Langer ud efter Schmeichel: - Pinligt

I et længere interview med VG efter anholdelsen af to norske journalister i Qatar, langer Ståle Solbakken hårdt ud efter Peter Schmeichel og hans ageren i samme ørkenstat.

Her var den danske landskampsrekordholder forleden inviteret ned for at kaste glans over VM-arrangørerne, og i den forbindelse gav han et siden meget omdiskuteret interview til svenske Fotbollskanalen, hvor Schmeichel ret bastant afviste at blande fodbold med politik eller menneskerettigheder.

- Schmeichel fejler så kraftigt med sit ’det er bare fodbold’. Nej, det er ikke bare fodbold. Han fejler bigtime, siger den norske landstræner, som bliver spurgt, hvad han synes om, at navne som Schmeichel og David Beckham bidrager som ambassadører for slutrunden i Qatar.

– Det er pinligt. Det er den slags, der giver et tilbageslag. Som gør det lidt latterligt. VM er et stort anliggende i forhold til politik, erhvervsliv og regeringer over hele verden.

FIFA-præsident Giovanni Infantino og Peter Schmeichel hygger sig ved Qatars Formel 1-løb forleden. Photo by: Hasan Bratic/

Ståle Solbakken kalder det tragisk, at de to norske journalister blev anholdt, og han er ærgerlig over, at store fodboldlande som England, Tyskland, Brasilien og Argentina ikke støtter mere op om at lægge pres på Qatar.

- Norge er det eneste land, som har haft en afstemning og debat, siger han med henvisning til en afstemning blandt de delegerede til årsmøde i det norske fodboldforbund, hvor der blev sagt nej til en boykot af VM i Qatar.

- Spillertruppen har i den grad også været involveret og meget bevidst om at sætte sig ind i sagen, og det har forbundet også. Mere end noget andet fodboldforbund.

Han nævner Ekstra Bladets dækning og hæfter sig ved, at mange internationale medier så småt er ved at følge trop, og at det øger opmærksomheden på problematikken.

– Men man savner, at de store kanoner kommer på banen, siger han i forhold til at lægge pres på FIFA.