Langer voldsomt ud efter Jon Dahl: - Det var hans værk

I 'Begge Sider' skriver Nicklas Bendtner, at han er overbevist om, at Jon Dahl Tomasson ikke ønskede ham med til VM i Rusland, og han fortæller om, hvordan Tomasson har bagtalt ham efter en fugtig aften i København

Nicklas Bendtner og Jon Dahl Tomasson er to af de bedste angribere, som dansk fodbold har fostret.

De spillede på hold sammen, men at kalde dem for tidligere landsholdskammerater ville være en stramning. For forholdet mellem Bendtner og Tomasson er alt andet end hjerteligt.

I hvert fald hvis man skal tro bogaktuelle Bendtner.

I 'Begge Sider', der udkommer tirsdag, skriver den 31-årige FC København-angriber flere gange om landsholdets nuværende assistenttræner, og Bendtner mere end antyder, at det var personligt, da han blev droppet til VM i 2018.

'Surt show, gamle dreng', sagde Jon Dahl Tomasson til Bendtner, da den daværende Rosenborg-angriber netop havde fået beskeden om, at han ikke skulle med til Rusland.

'Ansigtet er renset for ærgrelse. Jeg har oplevet ham på slap line. Vi ved ting om hinanden. Mig bluffer han ikke. Jeg lader den udstrakte hånd hænge i luften og baner mig vej ud til min kuffert. Jeg må væk herfra', fortæller Nicklas Bendtner i bogen, der er skrevet af journalist Rune Skyum-Nielsen.

Det var ikke godt nyt for Nicklas Bendtner, da Jon Dahl Tomasson blev udnævnt til assistenttræner på landsholdet. Foto: Lars Poulsen

Jon Dahl Tomasson var stjernen, da 18-årige Bendtner pludselig kom brasende ind på landsholdet.

Ifølge Bendtners beskrivelse havde Tomasson det svært med den unge udfordrer fra Arsenal, der ikke lod sig tryne og havde det svært med det stærke hierarki på landsholdet.

Bendtner beskriver, hvordan der skulle gå længe, før Tomasson jublede sammen med ham. Det skete først efter en Bendtner-scoring i en testkamp mod Tjekkiet i 2008 - over halvandet år efter Bendtners debut.

'Bagefter kommer Jon Dahl stormende over for at kramme. Det er første gang, han gør den slags. Indtil nu har han virket demonstrativt lidt begejstret, når jeg har sat en kasse ind'.

Nicklas Bendtner troede på det tidspunkt, at han langt om længe var ved at blive accepteret af Tomasson, og længe havde Bendtner en opfattelse af, at de to 'var cool'.

De to alfahanner har trods alt indimellem jublet sammen. Foto: Lars Poulsen

En middag på Bistro Boheme i København ændrer dog Bendtners opfattelse af deres forhold, og han reviderer sit syn på Tomasson.

Han er ikke selv med til middagen, der foregik for nogle år siden, men det er mange tidligere landsholdsspillere, og i dagene efter den våde middag får Bendtner flere beskeder.

'De fortalte, at Jon Dahl var røget helt i hegnet. Det har jeg set masser af gange, så intet specielt ved det. Men pludselig var han også begyndt at tale om mig. Og det havde ikke have været behagelige ting. Jeg var en paphat, et fjols, og hvad ved jeg. Og alle skulle vide det'.

Bendtner konkluderer, at Jon Dahl må have spillet skuespil, og at han skulle have været mere på vagt.

'For sådan er det med alfahanner. De vil have scenen for sig selv. Han har ikke kunnet slippe sin irritation. Over mig og den måde, som jeg kom brasende på'.

På det tidspunkt havde Jon Dahl Tomasson stoppet karrieren og var i spil til at blive assistentræner for den nyudnævnte landstræner Åge Hareide.

Det var tydeligvis ikke noget, som Nicklas Bendtner håbede på, og han fortæller i ’Begge Sider’, hvordan han havde svært ved at slippe de ting, som Jon Dahl Tomasson - ifølge Bendtner - har gået og sagt om ham de seneste år.

Og det får Bendtner til at konkludere, at Tomasson havde en helt afgørende rolle, da han blev droppet til VM-slutrunden i 2018:

'Jeg bliver mere og mere sikker på, at det må være hans værk. At han har brugt sit eget elendige VM, det for otte år siden, til at holde mig fra fadet. Men jeg er ikke halvt så skadet, som han var’.

'Det ligner et veltimet ’tak for sidst’ fra en mand, som aldrig har tilgivet mig min start på landsholdet. Nu sørger han så for, at jeg ikke får den finale, som jeg kunne drømme om'.

Nicklas Bendtner og Jon Dahl Tomasson var med til at spille Danmark til VM 2010. Foto: Lars Poulsen

I 'Begge Sider' beskriver Nicklas Bendtner ganske detaljeret Tomassons nedtur ved VM i Sydafrika i 2010, da Tomasson sluttede sin landsholdskarriere med at brænde et straffespark mod Japan og blive skadet, da han skovlede riposten i mål.

Det var Jon Dahl Tomassons sidste scoring i rødt og hvidt, og den betød, at han tangerede Poul 'Tist' Nielsens scoringsrekord med 52 mål.

Der gik langt over to år mellem det 51. og 52. mål, og Tomassons scoringskrise havde været et tema både i medierne og i landsholdslejren.

'Når vi joker om Jon Dahls scoringskrise, er han stoppet med at grine med. Han synes ikke, det er sjovt længere. Det forstår jeg sådan set godt', siger Bendtner i bogen og konkluderer, at Jon Dahl Tomasson med rekorden har fået mere ud af sit talent, end nogen kunne have forudsagt.

Nicklas Bendtner har ikke spillet på landsholdet siden marts 2018 og skriver, at han godt er klar over, at han har taget afsked med den rød-hvide trøje, så længe Hareide og Jon Dahl styrer ræset.

Mester i at sige absolut ingenting

Jon Dahl Tomasson blev som landsholdsspiller kendt for at tale meget, men sige lidt. Foto: Jens Dresling

Der er også lidt ros til Jon Dahl Tomasson i ’Begge Sider’.

Nicklas Bendtner lærer i landsholdslejren af mesteren selv, hvordan man kan levere en omgang tom snak til pressen. Det er det, som i landsholdslejren bliver kendt som ’Vedbæk-pladen’.

'Han er en mester i at sige absolut ingenting og har intet problem med at spilde journalisternes tid. Og da der blev skrevet negativt om landsholdet i 2008, var det selvfølgelig ham, der førte an i vores medieboykot', siger Nicklas Bendtner i 'Begge Sider'.

Ved ikke, hvad Bendtner hentyder til I forbindelse med mandagens landsholdsudtagelse talte Ekstra Bladet med Jon Dahl Tomassons om Nicklas Bendtners angreb, men landsholdets assistenttræner havde ikke det store at sige. - Du må spørge Nicklas Bendtner om, hvad han siger, mener og skriver. Men det, han har lavet, står jo for hans egen regning. - Har du læst uddrag eller hele Nicklas Bendtners bog? - Nej, det har jeg ikke. - Hvad synes du om Bendtner skriver sådan en bog? - Jeg ved ikke, hvad der står, så jeg kan ikke forholde mig til det. Det er for egen regning. - Nicklas føler blandt andet, at I svigtede ham i forbindelse med udtalelsen til VM. Hvad tænker du om det? - Vi udtog det bedste hold, som kunne forsvare Danmark. - Der er et afsnit i bogen, hvor I har været ude at spise på Bistro Boheme, hvor du blev fuld og kaldte ham en paphat. - Jeg har ikke læst bogen, og derfor er det svært for mig at forholde mig til det. Jeg ved ikke, hvilken situation han henviser til. Det må stå for Bendtners egen regning. - Sidste gang, jeg var på Bistro Boheme, var det med min kone. Jeg ved ikke, hvad Bendtner hentyder til.

Bogen ’Begge Sider’, der er skrevet af journalist og forfatter Rune Skyum-Nielsen, udkommer tirsdag på Politikens Forlag og kan købes på Saxo.com.

Bendtners nye bog indeholder detaljerede beskrivelser af hans skandalesager. Få her et overblik over de fem største.

Bendtner på landsholdet 1 af 20 VM kval fodbold. 14.11.17 Irland- Danmark 1-5. Nicklas Bendtner scorer på straffe. Foto: Lars Poulsen 2 af 20 VM kval fodbold. 14.11.17 Irland- Danmark 1-5, 2017. Bendtner har scoret på straffe. Foto: Lars Poulsen 3 af 20 VM play off i Parken: 11.11.17 Danmark - Irland. Danmarks Nicklas Bendtner og William Kvist Foto: Jens Dresling 4 af 20 Nicklas Bendtner brænder en åben målchance i VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Rumænien i Parken 8.10.17 Foto: Lars Poulsen 5 af 20 VM-kvalifikation i Parken 11.10.13 Danmark - Italien. Danmarks Nicklas Bendtner scorer til 2-1 foran Italiens Federico Balzaretti og Giorgio Chiellini Foto: Jens Dresling 6 af 20 VM-kvalifikation i Parken 11.10.13: Danmark - Italien. Danmarks Nicklas Bendtner 7 af 20 VM-kvalifikation i Parken 11.10.13 Danmark - Italien. Italiens Lorenzo De Silvestri og Riccardo Montolivo med Danmarks Nicklas Bendtner. Foto: Jens Dresling 8 af 20 Nicklas Bendtner i kamp med Birkir Mar Magnusson. Det danske herrelandshold vandt lørdag over Island i EM kvalifikationskampen der spilledes i Reykjavik 4.6.2011 Foto: Lars Poulsen 9 af 20 Danmark - Armenien. VM kvalifikationskamp i Parken 11.6.13. Nicklas Bendtner hygger sig med Allan Poulsen på udskiftningsbænken inden kampen. Foto: Lars Krabbe 10 af 20 Nicklas Bendtner løber fra Norges Daniel Braaten i Parken i København under EM kvalifikationskampen i gruppe H mellem Danmark og Norge 6.9.2011 Foto: Lars Poulsen 11 af 20 Bulgarien - Danmark. VM kval. 12.10.12 Nicklas Bendtner header for næsen af Ivan Ivanov. 12 af 20 Bendtner med bolden under en venskabskamp mellem Tyskland og Danmark i Duisburg, Tyskland 25.5.2009 Foto: Lars Poulsen 13 af 20 Venskabslandskamp: Danmark - Tyrkiet 3.9.2014 14 af 20 Morten Olsen takker Nicklas Bendtner for indsatsen, da Danmark møder Holland i deres første VM-kamp i Johannesburg i Sydafrika 14.6.2010. Foto: Lars Poulsen 15 af 20 Danmarks Nicklas Bendtner hamrer bolden på stolpen, da Ungarn lørdag spillede uafgjort 0-0 imod Danmark i en VM-kvalifikationskamp 6.9.2008. Foto: Lars Poulsen 16 af 20 Venskabslandskamp: Frankrig - Danmark, 2-0, 31.3.2015 Foto: Lars Poulsen 17 af 20 Nicklas Bendtner i kamp med Ricardo Cavalho, da Danmark tog i mod Portugal i VM-kvalifikationskampen i Parken i København. Foto: Lars Poulsen 18 af 20 Nicklas Bendtner har scoret til 1-0 og hyldes af Michael Silberbauer og Anders Møller Christensen, da Danmark tog i mod Portugal i VM-kvalifikationskampen i Parken i København. 5.9.2009 Foto: Lars Poulsen 19 af 20 En ærgerlig Nicklas Bendtner efter kampen, da Danmark tog i mod Portugal i VM-kvalifikationskampen i Parken i København 5.9.2009 Foto: Lars Poulsen 20 af 20 Landstræner Åge Hareide takker Nicklas Bendtner efter VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Polen 1.9.2017. Foto: Lars Poulsen

