Langt bagud: McGinn bliver min Hail Mary

Steffen Dam er flere hundrede kroner bag sine konkurrenter. Men med ét bet i dag regner han med et magtskifte i Ekstra Bladets bettingprogram '1000 på spil'

Med 878 kroner har Steffen Dam fra Monetos som den eneste i konkurrencen færre penge end startbeløbet på 1000 kroner. Men hvis John McGinn fra Skotland scorer, kan han vinde noget af det tabte tilbage.

Steffen har nemlig fundet bettet til 6,50, hvilket er helt vildt, mener bettingeksperten.

- Det er simpelthen alt, alt for højt. Det er Skotlands topscorer. Det er VM-kvalifikation. Det er Skotlands mest afsluttende spiller. Og i en kamp hvor de bare skal frem på hjemmebane. Så rammer han, kan vi godt begynde at tale om et magtskifte, lyder det.

Hør eksperternes bedste bettingbud i videoen herover.

Benjamin Leander Benjamin Leander fra SpilXperten er tidligere dommer på divisionsniveau og i dag én af Danmarks dygtigste sports-bettere, der har vundet flere millioner på spil.

Steffen Dam Steffen Dam er ekspert hos fodbold-podcasten Monetos og har lige som Leander vundet en millionen på tips 13. Han er tidligere mangeårig sportsjournalist på BT.

Maya Westander Maya Westander er sportsjournalist på Ekstra Bladet og panelets amatør-better. Finansierede i gymnasietiden byture med sine spilgevinster.

