- Det gav os alle et kæmpe boost, at Lars Høghs besøgte os i landsholdslejren, mener Kasper Schmeichel

Er der én person, der virkelig har betydet noget for Kasper Schmeichels karriere, så er det i sandhed Lars Høgh.

Målmandstræneren har fulgt Schmeichel gennem hele karrieren og lang tid før, han udviklede sig til en europæisk topmålmand.

Lars Høgh har med sin faglighed bidraget til at bringe ham op blandt de absolut bedste på den store fodboldscene.

Kasper Schmeichel under den afsluttende træning forud for mandagens VM-kvalifikationskamp mellem Skotland og Danmark. Foto: Lars Poulsen.

Lars Høgh og Kasper Schmeichel under en tidligere træning i landsholdslejren. Lars Høgh har betydet rigtig meget for Kasper Schmeichels flotte karriere. Foto: Lars Poulsen.

Derfor har Kasper Schmeichel også været påvirket og ramt af omstændighederne omkring Høgh, der har fået besked på, at det nu er måneder og ikke år.

Han kan ikke tåle mere kemoterapi og er gået ind i en terminal fase.

- Det betød utrolig meget for os alle, at Lars Høgh var i Parken og havde overskud til at besøge os i lejren lørdag.

- Lars er en kæmpe del af mit liv og ikke mindst mit fodboldliv. Når Lars ikke er i landsholdslejren, så er samlingerne anderledes for mig. Vi har altid brugt mange timer sammen.

- Jeg er mærket, når Lars ikke er her hos os, siger Kasper Schmeichel, der også har haft tid til at besøge ham i Kerteminde under landsholdssamlingen.

- Jeg er sikker på, at det gav hele truppen et kæmpe boost, at Lars besøgte os i lejren. Det gjorde virkelig meget for hele vores gruppe. For alle var glade for at se ham, fastslår Kasper Schmeichel.

Den afsluttende træning på Hampden Park før den sidste VM-kvalkamp mandag mellem Skotland og Danmark. Foto: Lars Poulsen.

Kun sur ét minut

Klarest i billedet fra 3-1 sejren over Færøerne fredag står Schmeichels reaktion efter den færøske reducering.

Han var mildest talt rasende og fik et udbrud, der sjældent er set.

Men det er nu ikke så slemt, som det ser ud til, ifølge hovedpersonen.

- Det handler om ærgerrighed. Det er mit job ikke at lukke mål ind. Og det var en stor irritation, de scorede. Enormt frustrerende. For vi har sat meget højde standarder her på landsholdet, forklarer han og uddyber:

- Jeg var sur ét minut og så lige kort tid efter kampen. Det vigtigste er nu engang, at vi vinder. Det sidder ikke længe i hovedet på mig, påpeger han.

Højt humør og store smil blandt de de tre forsvarsspillere - Jannik Vestergaard, Simon Kjær og Andreas Christensen. Foto: Lars Poulsen.

Han kalder det et fantastisk fodboldår for Danmark, der desværre nu er ved vejs ende.

- Det er sørgeligt, det er er slut for i år. Der er lang tid til vi skal mødes igen. Og det er ærgerligt, fordi det altid er dejligt at mødes med det her hold. Vi har bygget noget fantastisk op med det her hold, mener Kasper Schmeichel, der glæder sig til udfordringen mod skotterne på et fyldt Hampden Park.