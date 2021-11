Lars Høgh: De taler måneder

Den fynske legende fortæller i interview, at han har fået mere kemo end nogen anden med hans sygdom - nu kan han ikke tåle mere

Da landsholdet fredag aften takkede farvel til Parken for i år, sendte spillerne samtidig via opstilling og et stort banner en enormt varm hilsen og hyldest til en mand på Hunderupvej i Odense.

Lars Høgh. Målmandslegenden der ikke bare har holdt Kasper Schmeichel og de behandskede kolleger skarpe – men også med sit positive sind, grundgode humør og rutinens visdom har sat sit store præg på landsholdet i mange sæsoner.

Ikke mindst i den forrygende EM-sommer.

Lars Høgh var ikke i stand til at være med i landsholdslejren denne gang, og det vil også været et ægte mirakel, hvis det sker igen, afslører målmanden i et stort, fremragende interview med Avisen Danmark – en fælles sektion til en lang række jyske og fynske medier.

Anledningen er bogen ’Der er antal på alt’, der udkommer på mandag.

Tilskuerne hylder Lars Høgh under landskampen mod Israel i Parkeni september. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Titlen hentyder bl.a. til, at der også er en grænse for, hvor meget kemo et menneske kan tåle – og Lars Høgh har fået mere end nogen anden med hans diagnose. Den 62-årige fynbo fik i august 2018 konstateret kompliceret kræft i bugspytkirtlen, men har vanen tro kæmpet sig tilbage til og i livet.

Men efter sommerens EM-jubelrus er hans situation blevet forværret, og Lars Høghs krop kan ikke tåle mere kemo. Han har smerter, er nu på livsforlængende medicin og har for første gang stillet ’sin’ overlæge det skarpe og svære spørgsmål.

Svaret lød: ’Vi taler ikke år men måneder, Lars.’ Med tilføjelsen: ’Men du har jo snydt os før, og det kan du gøre igen.’

’Jeg har levet tre et halvt år nu med det her, og alle siger, at det er mindst halvandet år mere, end de havde regnet med,’ siger Lars Høgh, der satser på, han kan komme sig så meget og så hurtigt, at hans krop kan tåle en ny omgang kemo.

Han kan ikke længere gennemføre sin daglige træning, han er træt, har tabt sig, men er stadig optimisten, hvis mål nu er at have en god dag, glæder sig til jul, foråret og ’sommeren er også god, så den ta’r jeg sgu nok også.’

