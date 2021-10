Lars Høgh er tilbage

Lars Høgh er igen tilbage på landsholdet.

Den 62-årige målmandstræner var fraværende ved samlingen for én måned siden, fordi han havde fået tilbagefald med den kræftsygdom, han fik for tre år siden.

Her fik han konstateret kræft i bugspytkirtlen og har siden haft flere tilbagefald, men nu har målmandslegenden mod på at være sammen med landsholdstruppen igen.

- Vi er alle sammen glade for at se Lars igen. Han har en lang historie omkring landsholdet, og derfor nyder vi at have ham omkring os, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren vil ikke love, at Lars Høgh er på træningsbanen hver dag.

- Vi tager en time ad gangen. Som situationen er har Lars gode og lidt svære tider.

- Og det er klart, hvis Lars på et tidspunkt slider lidt med det, så kan det godt være, han ikke er på træningsbanen den dag, tilføjer Kasper Hjulmand.

Det er ikke på grund af Lars Høghs helbredsmæssige situation, at han på træningsbanen har hjælp fra Kim Christensen, der er målmandstræner i FC København.

- Uanset om Lars havde været topfrisk, så vil vi gerne tage en ung målmandstræner ind for at arbejde sammen med Lars. Nu er det Kim Christensen vi har med til den her samling. Næste gang kan det være en anden, forklarer Kasper Hjulmand.