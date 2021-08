Lars Høgh har fået tilbagefald

Én person manglede, da landsholdet blev samlet på Hotel Marienlyst i Helsingør.

Den populære og vellidte målmandstræner Lars Høgh var ikke mødt frem til landsholdssamlingen.

Den 62-årige tidligere topmålmand og målmandstræner på landsholdet blev i 2018 ramt af kræft. Siden gik det bedre, men han har fået tilbageslag i sygdommen flere gange de senere år.

Lars Høgh fik konstateret kræft i bugspytkirtlen i 2018 og har været gennem flere opslidende kemoforløb.

Det har undervejs i forløbet været positiv udvikling for Lars Høgh, der blandt andet var med under hele EM-slutrunden i sommer med Danmark.

Lars Høgh har som målmandstræner været en fast del af det danske landshold i mange år. Foto: Lars Poulsen.

Lars Høgh valgte at stå frem og fortælle åbent om sit sygdomsforløb.

- Fordi jeg syntes, jeg havde - og har - et positivt budskab til andre. Fordi kirurgen, der skulle fjerne min tumor, sagde til mig, at der på min stol havde siddet en mand - en patient - som ikke troede på, at det ville gå godt - og ham gik det heller ikke godt for.

- Men der havde også siddet en, som troede, det gik fint, og ham gik det fint for. At en kirurg, der egentlig er en slags håndværker, kunne sige sådan, gav mig så stor lyst og tro på tingene, har Lars Høgh tidligere udtalt til Fyens Stiftstidende.

Kim Christensen fra FC København afløser Lars Høgh under den nuværende landsholdssamling, hvor Danmark møder Skotland, Færøerne og Israel.