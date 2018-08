Lars Høgh ramt af kræft

Lars Høgh er ramt af kræft og gået i gang med behandling.

Det skriver Dansk Boldspil-Union fredag i en pressemeddelelse.

Målmandslegenden der er noteret for flere kampe i landets bedste række end nogen anden, er ansat af DBU og arbejder som målmandstræner for A-landsholdet.

- Vi sender vores bedste hilsner til Lars og hans familie i en svær tid. Vi glæder os til at se ham tilbage i lejren, når han er klar igen, siger landstræner Åge Hareide.

Hverken DBU eller Lars Høgh ønsker at uddybe historien. Derfor er det ikke redaktionen bekendt, hvilken type kræft, der er tale om, eller i hvilken fase Lars Høgh befinder sig.

DBU tilføjer dog, at den 59-årige Høgh har påbegyndt behandling og 'derfor usikker i forhold til at kunne deltage i de forestående landskampe i begyndelsen af september, venskabskampen mod Slovakiet og Nations League-kampen mod Wales'.

Den tidligere OB- og landsholdsmålmand har været tilknyttet herrelandsholdet siden 2007 og har siden 2016 også været målmandscoach i Brøndby IF.

Sportsdirektør Troels Bech sender sine varmeste tanker til Høgh på Brøndbys hjemmeside.

- Alle i Brøndby IF er berørte af den svære situation, som Lars og hans familie er igennem, og vi håber alle at Lars kommer godt igennem denne svære periode. Jeg har kendt Lars i en menneskealder, og såvel fagligt som personligt er han et enestående menneske.

Eminente præstationer for OB og landsholdet

- Lars har udviklet målmandsgerningen i Danmark, som ingen anden igennem de sidste tyve år, og så er han et af de varmeste og rareste mennesker, jeg kender, der altid har tid til en snak om andet end fodbold. Vi sender alle vores tanker og støtte til Lars og hans familie, siger Troels Bech.

Lars Høgh debuterede som fodboldspiller på øverste niveau i 1977 hos OB, for hvem han nåede mere end 800 førsteholdskampe, inden han stoppede som aktiv spiller i 2000. Han vandt det danske mesterskab tre gange med fynboerne, ligesom han og OB vandt tre pokaltitler.

I en karriere spækket med store præstationer huskes især bedriften på Bernabeu i 1994, hvor han i den måske største præstation af en dansk målmand nogensinde holdt OB inde i opgøret med talrige store redninger på afslutninger fra blandt andre Michael Laudrup og Emilio Butragueño. Noget der var stærkt medvirkende til at fynboerne sensationelt vandt 2-0 og sendte Real ud af UEFA Cup'en.

En anden stor bedrift var i VM-kampen mod Vesttyskland i 1986 i Mexico, som Danmark vandt 2-0. Også her leverede Høghen en kamp i verdensklasse. Siden fulgte 1/8-finalen mod Spanien...

Det var desuden Lars Høgh der stod på mål for OB, da Lars Windfeld skrev sig ind i historien med sit mål direkte på udspark.

Lars Høgh ønsker ikke at udtale sig og beder om ro omkring sin behandling og sin familie.

