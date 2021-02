Lasse Schöne skifter til SC Heerenveen

34-årige Lasse Schöne har omsider fået fremtiden på plads, efter han fik ophævet kontrakten i Genoa.

Den danske landsholdsspiller vender hjem til Holland og fortsætter karrieren hos SC Heerenveen. Minimum frem til sæsonafslutningen til sommer.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

- Med sin kvalitet og erfaring giver Lasse en impuls til truppen. Det er virkelig stærkt, at en spiller med hans karriere vælger Heerenveen. Det er den store mulighed, vi håbede på, og derfor er vi glade for, at han er kommet til, siger klubbens tekniske chef, Gerry Hamstra.

Artiklen fortsætter under billedet..

Lasse Schöne står noteret for 50 landskampe og er fortsat i spil til EM-slutrunden efter sit klubskifte. Foto: SC Heerenveen

Lasse Schöne har en fortid i Holland, hvor han har været på kontrakt i netop Heerenveen. Her fik han dog aldrig fik seniordebut, inden han skiftede til De Graafschap og derfra videre til NEC Nijmegen og Ajax.

I det netop overstående transfervindue blev han rygtet til FC København, men valget faldt altså på Holland og Heerenveen, der ligger nummer otte i den bedste hollandske række.

Lasse Schöne røg ud i kulden i italienske Genoa, hvor han end ikke var registreret til at kunne spille kampe. Dermed har han ikke været i kamp siden sidste sæson, hvor det blev til 34 kampe for italienerne.

Det har landstræner Kasper Hjulmand tidligere udtalt sig ganske kritisk om, som man kan se i nedenstående tv-klip.

Hylder dopingdømt

Ny ballade: - Undret mig siden han kom