Laudrup: Han er landsholdets vigtigste spiller

Michael Laudrup forventer, at Kasper Schmeichel skal levere en stor præstation for landsholdet, hvis de skal komme langt

Hvis det danske landshold skal leve op til de store forventninger, mange danske fodboldfans har, så kræver det, at Danmarks bageste mand står en god turnering.

Det fortæller fodboldlegenden Michael Laudrup, da Ekstra Bladet taler med ham til Viaplays pressemøde inden EM.

- Kasper Schmeichel har været super vigtig, og han er måske vores vigtigste spiller. I en slutrunde, ved mindre at man er en af topfavoritterne, har man behov for ens målmand står godt. Der vil komme en kamp, hvor det er ens målmand, der skal redde holdet. Man ved ikke, hvornår den kommer, men den kommer.

Michael Laudrup er optimistisk for det danske landsholds chancer til EM. Foto: Henning Hjorth

Selvom Kasper Schmeichel er en vigtig brik, fremhæver Michael Laudrup også det danske sammenhold.

- Vores landsholds styrke er, at de er et sammenspillet hold. Det er en stor fordel, at holdet har spillet sammen så længe. En af de vigtigste ting i fodbold er at spille sammen i lang tid, fordi så kender man hinanden og hinandens forskellige funktioner.

Kasper Schmeichel har tidligere leveret pragtpræstationer for landsholdet. Foto: Lars Poulsen

De høje forventninger inden EM til landsholdet mener Michael Laudrup er en naturlig del af landsholdet præstationer over de seneste år.

- Det er jo klart, at gode resultater skaber mange ting. De skaber jo eufori blandt folk, men det skaber også større forventninger. Det er jo klart, at det følges jo ad, men kan ikke bare få det hele med gode resultater og så ikke have forventninger til holdet. Men jeg synes da på papiret, at Danmark har gode chancer også mod de store nationer for at gøre det godt.

Michael Laudrup er en del af Viaplays store eksperthold til sommerens EM. Foto: Henning Hjorth

Men fansene skal også være klar over, at drømmen om at nå til de rigtige sjove kampe hurtigt kan blive slukket under en slutrunde.

- Med slutrunder er det jo sådan, at turneringen er delt i to med puljespillet og slutspillet. Tro mig, det er to vidt forskellige ting. Vi oplevede det jo selv i 86, vi var på topniveau i puljen, men så spiller vi en dårlig halvleg mod Spanien og ryger ud. Omvendt så kan du jo også gå videre efter et halvskidt puljespil og spille godt i slutspillet, det så vi jo i 1998, siger Michael Laudrup.

