Laudrup indrømmer: Troede aldrig, det ville ske

Michael Laudrup kalder det for unikt, at der venter en EM-slutrunde på dansk jord. Han har store forventninger til Kasper Hjulmands tropper

Om præcis en måned indleder Danmark EM-slutrunden med et opgør på hjemmebane i Parken mod Finland. Senere venter også kampe mod Belgien og Rusland i den danske nationalarena.

Dermed er ventetiden snart forbi, og forventningerne er store til Kasper Hjulmands tropper. Dels på grund af hjemmebanefordelen, dels på grund af de fine resultater op til EM, som blandt andet tæller en 1-0-sejr på Wembley over England og en 4-0-massakre af Østrig på udebane.

Og man kan roligt have forventninger til landsholdet. Sådan lyder det fra Danmarks største fodboldnavn, Michael Laudrup.

- Det er et hold, som har en utrolig selvtillid og tro på egne evner. Man tror virkelig på, at man kan slå alle, fordi man har haft så mange gode resultater over en lang periode.

Michael og Brian Laudrup sammen med Flemming Povlsen, da Henri Delauney-trofæet var i Danmark forleden. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

'Overbevist om at vi går videre'

- Dertil skal man huske, at spillerne til dagligt tørner ud i store klubber i store lande – klubber, som kæmper om at komme i Champions League. Den kombination har man brug for, når man går ind til en slutrunde, siger Michael Laudrup til tipsbladet.dk.

Den tidligere assistenttræner på landsholdet har ikke de store bekymringer i forhold til det indledende gruppespil.

- Slutrunder er altid delt op i to. Puljedelen og knockoutdelen. Jeg er helt overbevist om, at vi går videre fra puljen, og så handler det om at ramme dagen.

- På en god dag kan man slå lande, som er bedre end én selv, og samtidig kan man ryge ud på en dårlig dag eller bare en dårlig halvleg. Når man spiller en knockout-kamp, er der bare ingen vej tilbage.

- Jeg kan huske det fra VM i 1986. Vi spillede tre fantastiske gruppekampe og spillede en god første halvleg mod Spanien, men så blev vi løbet over ende efter pausen. Så var det bare slut.

Danmark faldt sammen i 2. halvleg mod Spanien ved VM i Mexico. Arkivfoto: Morten Langkilde/Ritzau Scanpix

Én stor forskel på Hjulmand og Hareide

- Det er det, de store nationer ofte er gode til. De går videre fra puljen – ofte uden at spille overbevisende – og så er de bare klar, når det virkelig gælder, lyder det fra Laudrup.

Han ser én stor forskel på Kasper Hjulmands landshold kontra Åge Hareides.

- Man er langt hen ad vejen kørt videre, men hvis jeg lige lukker øjnene, er det første, der falder mig ind, de to backs. Det er der, jeg kan se en forskel. De er mere offensive end de forrige, men resten er stort set det samme.

Flasken er halvfuld

Inde på banen bliver EM-slutrunden som alle andre - 24 nationer kæmper om at få lov til at løfte pokalen mod aftenhimlen 11. juli på Wembley. Men udenom er alt forandret.

Coronakrisen sender stadig skygger over EM, og det betyder, at der kun spilles for halvfyldte stadions, og at spillerne skal være totalt isolerede fra omverden de dage, de ikke skal i kamp. EM-fest i gaderne bliver der næppe heller meget af.

- Vi kan vælge at se flasken halvfuld eller halvtom. Efter så lang en periode, vi har været igennem, synes jeg, vi skal se den som halvfuld og glæde os over, at der kan komme cirka 12.000. Rundt omkring kan man også se, at det løfter spillerne, siger Michael Laudrup og fortsætter:

- De kampe, vi har set de seneste uger med tilskuere, betyder noget. Også for os andre. Vi har i mange måneder lyttet til dåselyd, og det er fint nok, og nogle steder har man været dygtige til at male tribunerne eller sætte papfigurer op, men vi ved jo godt, at det ikke er, som det skal være. Det bliver noget helt andet med tilskuere.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, fastslog tirsdag i et interivew med BT, at de danske landsholdsspillere slet ikke får lov til at have fysisk kontakt med andre under slutrunden.

- Det bliver ikke sjovt. Når du er i en opstart til en slutrunde eller under en slutrunde, så er man meget isoleret. Det er det samme dag ud og dag ind. Her er det bare endnu mere ekstremt. Men igen; hvad er alternativet?

- Nu så jeg lige, at der er én i SønderjyskE, der har fået corona kort før pokalfinalen. Og hvad så, hvis der er en eller to andre, der også er smittet? Vi kan ærgre os over det, men i bund og grund er det ikke os, det er spillerne. Men jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det bliver hårdt for spillerne, siger Michael Laudrup.

Jeg troede aldrig, det ville ske

Danmark skal som bekendt spille tre gruppekampe i Parken, og derudover skal der afvikles en ottendedelsfinale i København, som ikke bliver med dansk deltagelse. Det er første gang, at Danmark er værter ved en EM-slutrunde.

Det er formentlig også sidste, lyder det fra Michael Laudrup, der ville ønske, at han havde oplevet det i sin aktive karriere.

- Det ville vægte højt for mig, og derfor håber jeg også, at landsholdet sætter pris på det. Det er enestående og unikt. Jeg tror, at man fremover vil gå tilbage til én eller to værtsnationer, og så er det svært at forestille sig, at det bliver Danmark igen. Jeg har prøvet at spille vigtige kvalifikationskampe i Parken, men det er én kamp. Nu venter der en pulje til et EM. Det er som sagt unikt.

- Jeg troede aldrig, det ville ske. Historisk set går slutrunderne til de store lande. De senere år har nogle mindre nationer slået sig sammen, men jeg havde aldrig forestillet mig, at vi skulle opleve et EM i Danmark. Det hænger også sammen med, at der kommer flere og flere hold med.

- Da Danmark vandt EM, var der otte hold. Så gik man over til 16, og nu er der 24. Det vil sige, at vi jo ikke har en chance. Hvordan skulle vi kunne arrangere et EM for 24 hold? Selv hvis Danmark går sammen med Sverige, ville det være umuligt. Vi har ikke faciliteterne til det. Derfor skal vi nyde det denne sommer, slutter Michael Laudrup.

Danmarks landstræner Kasper Hjulmand udtager senere på måneden de 26 spillere, der skal repræsentere landsholdet under EM.